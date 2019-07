Von Larissa Schwedes

Bergisch Gladbach (dpa). Um dem Klimawandel entgegen zu wirken, braucht die Welt mehr Bäume. Und in NRW sterben die Wälder in Rekordtempo. Waldbesitzer schlagen Alarm.

Kahl und brach ist die riesige Fläche mitten im Königsforst, auf der Armin Laschet (CDU) steht. Nur ein paar Baumstümpfe und vertrocknete Äste sind dort, wo sich einst dichte Fichten aneinander reihten. Am vielleicht heißesten Tag des Jahres geht der Ministerpräsident im Wald spazieren – denn dem geht es überhaupt nicht gut. »Deprimierend«, ist Laschets Kommentar. »Gerade, wenn man weiß: Das ist nichts kurzfristiges.«

Die große Trockenheit und die zerstörerischen Stürme der vergangenen Jahre machen den Bäumen zu schaffen. Sie sind trocken, schwach und können kaum Widerstand leisten. Parasiten wie Borkenkäfer nutzen das aus und machen sich über sie her. Der Tod eines Baumes ist dann schnell besiegelt.

»Wir haben in dieser Region praktisch keinen Ort mehr, an dem die Fichte noch wachsen kann«, sagt Uwe Schölmerich, der für das Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft zuständig ist. Anfang der 80er, als man aufgrund einer hohen Schadstoffbelastung der Luft vor dem Waldsterben warnte, habe er in Bonn noch demonstriert, erzählt Schölmerich. »Jetzt kommt es wirklich so, wie man damals befürchtet hat.«

Fünf Millionen Bäume abgestorben

Nach Angaben des Landesbetriebes Wald und Holz sind in NRW seit Anfang 2018 fünf Millionen Bäume durch Orkane und Trockenheit abgestorben. Öffentliche und private Waldbesitzer fordern deshalb, die Wälder aufzuforsten und zu Mischwäldern umzubauen. »Das geht aber nicht von heute auf morgen und schon gar nicht zum Nulltarif«, sagte Gerd Landsberg als Vertreter der kommunalen Waldbesitzer.

Die Landesregierung reagiert nun auf diese Forderung und verdoppelt die in diesem Jahr für die Aufforstung vorgesehenen Gelder auf zehn Millionen Euro. Außerdem soll eine solche Fördersumme langfristig für zehn Jahre festgeschrieben werden, wie Laschet und seine Kabinettskollegin für Umwelt, Ursula Heinen-Esser (CDU), beim Waldbesuch ankündigten. »Aufforsten, mehr Bäume haben, ist das Ziel, das Gebot der Stunde«, sagte Laschet.

Schädlingen lassen sich kaum verbannen

Besonders große Sorgen machen den Waldbesitzern die Schädlinge, die immer mehr Bäume befallen und die sich nur schwer wieder aus dem Wald verbannen lassen. Schölmerich: »Der Borkenkäfer hat sich dramatisch ausgebreitet.« Dicke Risse durchziehen das Holz der Bäume, durch die sich der Käfer frisst. Für viele Waldbesitzer bedeutet das auch einen konkreten wirtschaftlichen Schaden: Konnten sie früher mit dem edlen Fichtenholz, das etwa zu Möbeln verarbeitet wird, gutes Geld verdienen, müssen sie heute dafür zahlen, dass jemand ihr Schadholz abtransportiert. Um diese Einbußen abzufedern, stellt das Land einen Sondertopf mit 6,2 Millionen Euro bereit.