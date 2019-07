Feuerwerkskörper setzen laut der Deutschen Umwelthilfe besonders giftigen Feinstaub frei. Deshalb beantragt sie gegenüber 31 Städten mit hoher Luftbelastung das Verbot privater Silvester-Böllerei in Innenstädten, wie hier in Hannover. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Bielefeld/Berlin (WB/ret/dpa). Die Deutsche Umwelthilfe beantragt gegenüber 31 Städten mit hoher Luftbelastung das Verbot privater Silvester-Böllerei in Innenstädten. Auch in Bielefeld ist die Feinstaubbelastung zu hoch.

Die Verbots-Anträge sollen zur Luftreinhaltung beitragen, wie die Deutsche Umwelthilfe (DUH) mitteilt. Es gehe dabei vor allem um belastete Innenstadtbereiche. Die formellen Anträge richten sich an die Städte, in denen die DUH Rechtsverfahren zur »Sauberen Luft« führt und deren innerstädtische Luft mit einer Feinstaubbelastung von mindestens 20 Gramm pro Kubikmeter belastet ist. Die Bielefelder Innenstadt liege mit 24 Gramm pro Kubikmeter deutlich darüber.

»Wir wollen keine Spaßbremse aufbauen. Die Menschen sollen sich auch weiterhin an Silvesterfeuerwerken erfreuen können«, sagte Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Feuerwerke könnten auch von professionellen Veranstaltern außerhalb der Stadtzentren organisiert werden. Möglich sei auch die Einrichtung von Gebieten, in denen privat geböllert werden dürfe.

Von dem möglichen Verboten betroffen sind in Nordrhein-Westfalen außerdem Dortmund, Wuppertal, Essen, Köln, Düsseldorf, Aachen, und Oberhausen betroffen.

DUH beantragt kommunale Entscheidungen zu Einschränkungen

Die Umweltschützer warnen schon lange vor der hohen Feinstaubbelastung durch die Silvesterböllerei. Dort wo viele Menschen lebten und die Grundbelastung bereits so hoch sei, dass kranke Menschen durch Böllerei mit Schwarzpulver akute Atemprobleme bekämen, müsse es aus Sicht der DUH ab diesem Winter klare Verbote geben. »Viele hunderttausend Menschen mit Atemwegserkrankungen, wie beispielsweise schwerem Asthma, flüchten zum Jahreswechsel aus ihren Wohnungen oder müssen sich dort regelrecht luftdicht verbarrikadieren«, sagte Jürgen Resch, DUH-Bundesgeschäftsführer, am Montag.

Der aus Feuerwerkskörpern stammende Feinstaub sei laut DUH besonders hoch mit giftigen Stoffen belastet, sodass seine negativen gesundheitlichen Auswirkungen deutlich höher seien als bei den sonstigen Feinstaubquellen. Die Menge des in diesen wenigen Stunden um den Jahreswechsel freigesetzten Feinstaubs entspreche etwa 16 Prozent der jährlich im Straßenverkehr entstehenden Feinstaubmenge.

Da es keine Unbedenklichkeitsgrenze für Feinstaub gebe, also jeder Anstieg der Konzentration in der Atemluft zu erhöhter gesundheitlicher Belastung führte, müsse diese möglichst weitgehend reduziert werden.

Private Böllerei in anderen Ländern bereits verboten

Die private Böllerei in Städten sei in nahezu allen Industrienationen verboten: In Paris dürften Feuerwerkskörper weder verkauft noch abgefeuert werden. In Dänemark und Slowenien seien Verkauf, Besitz und Verwendung von Knallkörpern generell verboten. Auch in Neuseeland oder Südafrika sei die private Silvester-Böllerei in den Innenstädten generell verboten, argumentiert die DUH.

Im Januar hatte die Organisaton angekündigt, zur Durchsetzung eines Böllerverbots in deutschen Großstädten mit hoher Feinstaubbelastung notfalls auch vor Gericht ziehen: »Wir sind zuversichtlich, dass wir Kraft der Argumente weiterkommen.«