Von Renée Trippler

Kommissaranwärter müssen bislang nach ihrer Ausbildung mindestens ein Jahr in den Wach- und Wechseldienst. Danach steht in vielen Dienststellen eine zweijährige Zeit bei der Bereitschaftspolizei an – das will Herbert Reul ändern.

»Die Ermittlungspannen im Fall Lügde haben gezeigt, dass es bei der Kripo Handlungsbedarf gibt. Deswegen haben wir uns jetzt für diesen pragmatischen Weg entschieden«, erklärte der Innenminister das Vorhaben der Landesregierung. Die Spezialisten, die man habe, seien »zu alt«. Bei den jährlich 2500 Polizeistudenten gebe es »unheimlich viel Wissen«, das genutzt werden solle. Den Talenten unter ihnen solle die Möglichkeit gegeben werden, direkt nach der Ausbildung zur Kriminalpolizei zu wechseln.

»Wir werden dadurch keinen Menschen mehr bekommen«

Sebastian Fiedler, der Bundesvorsitzende des BdK, sagt dazu, das Programm sei kein Mittel gegen den Personalmangel bei der Kriminalpolizei. »Wir werden dadurch keinen Menschen mehr bekommen«, sagt Fiedler.

Es sei lediglich ein »Tausch des Nachersatzes« (jährlicher Wechsel in der Stellenbesetzung), weil zwar mehr Kollegen von der Fachhochschule, aber dafür weniger aus anderen Bereichen zur Kripo kämen. Auf die Frage, wo er den von Reul genannten Handlungsbedarf am ehesten sehe, sagt Fiedler: »Überall. Die Kripo liegt in der Personalsituation derzeit völlig am Boden. Wir haben schon Probleme mit den Stellen, die auf dem Papier stehen.«

Auch wenn man nichts gegen neue qualifizierte Leute haben könne. Den Kern des Problems sieht Sebastian Fiedler in der Struktur der Ausbildung. »Unsere Vorstellung ist, für eine bestimmte Summe den Studiengang insofern zu verändern, dass Bewerber, die zur Kripo wollen, inhaltlich entsprechende Schwerpunkte setzen können. Dann könnten wir auch mehr ausbilden«, sagt er.

Datenauswertung soll im Landeskriminalamt zentralisiert werden

Gleiches gelte für andere Bereiche der Polizei. Viele potenzielle Bewerber würden in anderen Bundesländern studieren, weil dort eine gezieltere Ausbildung möglich sei: »Den Kampf um die besten Köpfe können wir so nicht gewinnen.« Der geplante Erlass sei deshalb »ein Tröpfchen auf den heißen Stein«.

Als Konsequenz aus Lügde soll auch die Datenauswertung bis Ende 2020 im Landeskriminalamt zentralisiert werden. Dort gebe es genügend Personal sagt LKA-Sprecher Frank Scheulen: »Wir haben bereits 20 neue Stellen bekommen.« Dabei handle es sich aber auch um Tarifbeschäftigte.