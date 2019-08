Irans Außenminister Mohammad Dschawad Sarif (l) beim Treffen in Biarritz mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (r). Foto: Uncredited

Von dpa

Am Sonntag taucht völlig überraschend der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif beim G7-Treffen in Biarritz auf - auf Einladung von Emmanuel Macron. Donald Trump allderdings will vorab informiert gewesen sein.