E-Scooter werden in Großstädten immer beliebter. Foto: dpa

Bielefeld (dpa/WB). Kommunen und Anbieter wollen eine automatische Drosselung von E-Tret­rollern, zum Beispiel in Fußgängerzonen. Sie fordern das Bundesverkehrsministerium auf, bei der Betriebserlaubnis sicherzustellen, dass E-Scooter zum Schutz von Fußgängern auf nicht zulässigen Verkehrsflächen automatisch gedrosselt werden.

Das teilten der Deutsche Städtetag und der Deutsche Städte- und Gemeindebund mit. Sie legten eine Rahmenvereinbarung mit den Anbietern vor. Ziel ist es, für mehr Ordnung und Sicherheit bei der Nutzung der kleinen Fahrzeuge zu sorgen. Das Verkehrsministerium hatte Ende Juli erklärt, eine bestimmte Software bei Leihmodellen unter die Lupe zu nehmen.

Konkret handelt es sich um eine Funktion, die die Geschwindigkeit von E-Scootern automatisch drosseln kann, sobald man damit in bestimmte Bereiche fährt. Darunter fallen Fußgängerzonen, die wie Gehwege für die kleinen Gefährte tabu sind. Die Zonen werden über das Satellitennavigationssystem GPS markiert.

Der Autofahrerclub ADAC begrüßte den gemeinsamen Ansatz von Kommunen und Leih-Anbietern: »Damit Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr gewahrt bleiben, muss auf Fehlentwicklungen zeitnah reagiert werden, auch wenn damit ein Teil der Flexibilität verloren geht, die die Attraktivität der E-Tretroller ausmacht.« Zusätzliche Parkflächen für die Gefährte sollten möglichst nicht zu Lasten des ohnehin knappen Parkraums für Pkw umgesetzt werden.

Flotte wird aufgestockt

Knapp zwei Wochen nach Einführung der E-Scooter in Bielefeld hat der Anbieter »Tier Mobility« die E-Scooter-Flotte von 400 auf 520 Stück vergrößert. Damit geht eine Ausweitung der Gebiete einher, die mit den Rollern erreicht werden können. Neu hinzu kommen beispielsweise Gebiete rund um die Sparrenburg und die Promenade bis hinein nach Bethel. Auch die Ausleihzeiten werden ausgeweitet Künftig lassen sich die Roller sonntags bis donnerstags von 7 bis 23 Uhr ausleihen, freitags von 7 bis 24 Uhr und samstags von 8 bis 24 Uhr.

Aus Weiher gefischt

Unterdessen haben knapp 70 Freiwillige bei einer Aufräum-Aktion weggeworfene E-Scooter aus einem Kölner See gefischt. Neben mehreren Leihfahrrädern hätten Taucher auf dem Grund des Aachener Weihers in Köln mindestens vier E-Scooter gefunden, sagte Organisator Christian Stock von der Initiative »Krake« (»Kölner Rhein-Aufräum-Kommando-Einheit«). Scooter würden auch immer wieder in den Rhein geworfen, sagte Stock.

Die Scooter aus dem Aachener Weiher wurden dem Ordnungsamt und den zuständigen Verleih-Betrieben gemeldet – offensichtlich, ohne dass sich an der Wegwerf-Praxis etwas änderte. »Der erste E-Scooter ist heute schon wieder im Weiher gelandet«, so Stock am Montag auf dpa-Anfrage.

Führerschein weg

Ein abendlicher Ausflug mit E-Tretrollern hat einem betrunkenen Pärchen in Diepholz den Führerschein gekostet. Eine Streife stoppte den 33 Jahre alten Mann und seine 37-jährige Begleiterin beim verbotenen Fahren über den Bürgersteig teilte die Polizei am Montag mit. D

ie E-Scooter waren weder versichert, noch hatten sie eine Betriebserlaubnis. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann am Sonntag einen Wert von 2 Promille, die Frau kam auf 1,25 Promille. Da die beiden somit betrunken im Verkehr unterwegs waren, müssen sie in nächster Zeit auf ihren Führerschein verzichten.