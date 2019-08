Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Fivizzano (WB). Jubel empfängt Frank-Walter Steinmeier im italienischen Fivizzano. Dabei ist es kein Staatsbesuch – der ist erst in drei Wochen –, sondern ein zutiefst trauriger, beschämender Anlass, der ihn in die Toskana führt. Der geradezu begeisterte Empfang zeigt aber: Die Menschen gehen offen mit den schrecklichen Ereignissen um. Sie pflegen die Erinnerungskultur – auch mit Blick auf die Zukunft.

Mit dem italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella hat Steinmeier am Sonntag in Fivizzano , Partnergemeinde von Steinhagen (Kreis Gütersloh), der Opfer der Massaker gedacht, die 1944 von SS-Einheiten in den apuanischen Alpen verübt wurden. Der Bundespräsident hat tief in (un)menschliche Abgründe geschaut. Was er, seine Ehefrau Elke Büdenbender und Sergio Mattarella im Gespräch hinter verschlossenen Türen mit zwei Hinterbliebenen erfahren, lässt jedem den Atem stocken. Die Präsidenten lassen sich ungeachtet des eng getakteten Ablaufplans Zeit , hören zu, nehmen Anteil. Offenbar bewegt von den Schilderungen hält Steinmeier seine Rede – auf Italienisch. Das kommt gut an.

Andrea Quartieri aus dem heute zu Fivizzano zählenden Örtchen Vinca war 13 Jahre alt und flüchtete mit seiner Familie aus dem Dorf, als die SS Jagd auf die Bevölkerung machte. Nach drei Tagen kehrte die Geflüchteten zurück ins Dorf und fanden einen Berg von verwesenden Leichen vor, die sie nur noch gemeinsam verbrennen konnten und auf dem Friedhof begraben haben. Erschütternde Einzelheiten, die der 88-Jährige schilderte: Die SS-Leute hätten Babys in die Luft geworfen und auf sie geschossen.

Orte des Schreckens

Andrea Quartieri hat bei dem Massaker von Vinca zwischen dem 24. und 27. August 1944 seine Großeltern mütterlicherseits und Cousins verloren. Die zweite Zeitzeugin, Luisa Chinca, war fünf Jahre alt, als sie in San Terenzo Monti am 19. August 1944 ihre Mutter, vier Tanten sowie einen Cousin verlor. »Es sind Orte des Schreckens, Orte barbarischer Akte«, sagte Enrico Rossi, Präsident der Toskana, am Sonntag in seiner Rede. »Es gab hier zwar eine starke Widerstandsbewegung. Aber diese Blutbäder wurden an Zivilisten gegangen.« Rossi sprach von Terror und Kriegsverbrechen.

Das Massaker von San Terenzo Monti geschah nach einem dreistündigen Gefecht mit Partisanen. Als Vergeltungsmaßnahme brachten die Männer der 16. SS-Panzergrenadierdivision unter dem Kommando von SS-Sturmbannführer Walter Reder 53 Gefangene an den Ort des Kampfes und erschossen sie. Danach machten sie Jagd auf Zivilisten und töteten im Ortsteil Valla mehr als 100 Frauen, Kinder und alte Männer. Besonders schlimme Erinnerungen hat Roberto Oligeri, langjähriger Leiter des Museums in San Terenzo: Während sein Vater Reder und die Offiziere in seiner Osteria bewirten musste, richteten seine Männer das Blutbad von San Terenzo an, bei dem auch Oligeri einen Großteil seiner Familie verlor.

Gedenken mitten in der Stadt: Vor dem Museum werden die Präsidenten zur Kranzniederlegung erwartet. Foto: Bluhm-Weinhold Gedenken mitten in der Stadt: Vor dem Museum werden die Präsidenten zur Kranzniederlegung erwartet. Foto: Bluhm-Weinhold

Aber es waren nicht nur die Deutschen allein, die mordeten: Die Deutsch-Italienische Historikerkommission hat für die Massaker in Vinca auch faschistische Beteiligung der Schwarzen Brigaden und der Guardia Nationale Republicana nachgewiesen. Staatspräsident Mattarella erwähnte das ebenfalls in seiner Rede.

Erinnerung führt Menschen zusammen

Deutliche Worte fanden alle Redner am Sonntag auf der Piazza von Fivizzano für die Verbrechen in der Vergangenheit. Einig waren sie sich, was daraus für die Zukunft zu folgen hat: »Die Toten zwingen uns, dass wir uns mit nicht nachlassendem Bewusstsein an diese Ereignisse erinnern«, sagte Sergio Mattarella. Fivizzanos Bürgermeister Gianluigi Giannetti misst der Erinnerungskultur eine geradezu symbolische Bedeutung für seine Stadt zu, die im neuen Museum in San Terenzo Raum findet, die Menschen der Region zusammenführt und letztlich auch die Bande in die Partnerstadt Steinhagen und in die befreundete Kommune Engelsbrand in Süddeutschland stärkt.

In Zeiten, in denen antidemokratische, nationalistische Tendenzen auf dem Vormarsch sind, die Prinzipien des Rechtsstaats in Frage gestellt werden, gilt: »Wir dürfen nicht vergessen, damit unser Bewusstsein nicht wieder verführt wird und sich verdunkelt«, sagte Steinmeier, der sie auch an die jungen Deutschen richtete: Sie müssten wissen, was geschehen ist.