Vor zwei Wochen hatte Scheuer Teile seiner Pläne zur Reform der Straßenverkehrsordnung und des Bußgeldkatalogs veröffentlicht, die noch in diesem Jahr in Kraft treten sollen. Seitdem ist klar: Halten Fahrzeugführer unzulässig in zweiter Reihe, wie das oft in Städten der Fall ist, parken sie auf Geh- und Radwegen oder wird auf Schutzstreifen für den Radverkehr gehalten, sollen demnächst je bis zu 100 Euro Geldbuße fällig werden. Derzeit sind es in der Regel 15 Euro.

Zwei Punkte, wenn man eine Rettungsgasse unerlaubt benutzt

Jetzt legt das Verkehrsministerium noch einmal nach. In einer Antwort auf eine Anfrage der SPD heißt es, für alle drei Verstöße werde bei einer Behinderung, Gefährdung oder Sachbeschädigung auch »die Eintragung eines Punktes im Fahreignungsregister in Flensburg neu verankert«. Bislang ist es noch so: Wer Park- oder Halteverbote ignoriert, erhält nur dann einen Eintrag, wenn er dadurch Rettungswege oder Einsatzfahrzeuge behindert.

Sogar zwei Punkte soll es künftig geben, wenn man eine Rettungsgasse unerlaubt benutzt – zuzüglich zum Bußgeld zwischen 200 und 320 Euro und einmonatigem Fahrverbot.

Änderungen im Bußgeldkatalog werden derzeit geprüft

Der Koalitionspartner SPD begrüßte die weitere Verschärfung. »Wem Geld egal ist, den schmerzen Punkte schon eher«, sagte die Abgeordnete Ulli Nissen. Denn seit der Flensburger Reform von 2014 gilt: Autofahrer, die acht Punkte auf dem Konto haben, müssen den Führerschein abgeben.

Davor waren es noch 18, die Verkehrsteilnehmer maximal ansammeln durften, bis der »Lappen« weg war. Laut Verkehrsressort prüft die Bundesanstalt für Straßenwesen derzeit Änderungen im Bußgeldkatalog. Das sei im Koalitionsvertrag so vorgesehen. Scheuers Pläne sind inzwischen in die Ressortabstimmung gegangen. Zu guter Letzt muss auch der Bundesrat zustimmen.

