Von Christian Althoff

Über das Behörden-Intranet hat sich der Innenminister mit einem elfseitigen Schreiben an die 42.000 Polizisten und 8000 Angestellte gewandt. Er bittet sie, die Diskussion »zu diesem wichtigen Thema« mitzugestalten. Sie werden gefragt, wie wichtig ihrer Meinung nach bestimmte Werte für die Polizei sind, und wie sie im Arbeitsalltag, im Verhalten der Führung und in der Aus- und Fortbildung berücksichtigt werden.

Konkrete Fragen gibt es zu den Begriffen Integrität, Mut (z.B. eigene und fremde Fehler anzusprechen), Respekt, Teamgeist, Transparenz, Verantwortung, Vertrauen und Zuverlässigkeit. Abschließend können die Polizisten schreiben, was ihnen sonst noch wichtig erscheint. Das Ergebnis der Umfrage möchte Reul mit Polizisten in Regionalkonferenzen diskutieren, die in Selm und Brühl stattfinden.

Wertekatalog als Ziel

Der Innenminister: »Die Gesellschaft verändert sich, und dem muss die Polizei Rechnung tragen. Deshalb will ich eine offene Diskussion über die Ausrichtung der 50.000 Beschäftigten. Ich bin überzeugt, dass ein einheitliches Werteverständnis für den polizeilichen Erfolg und die Berufszufriedenheit unverzichtbar sind.« Am Ende solle ein von Polizisten erarbeiteter Wertekatalog stehen, der die Grundlage polizeilichen Handelns sein solle.

Mancher wundert sich über Reuls Initiative. Ein leitender Beamter aus Ostwestfalen-Lippe: »Der Minister unterstellt ein Problem, das ich in unserer Behörde nicht erkennen kann. In der Öffentlichkeit entsteht jetzt der Eindruck, bei der Polizei erodierten die Werte. Das tun sie aber nicht.«

Bundespolizisten sympathisierten rechtsnationalen Parteien

Im Juni hatte der CDU-Politiker Friedrich Merz gesagt, man verliere Teile der Bundeswehr und der Bundespolizei an die AfD . Der Vizevorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jörg Radek, bestätigte anschließend, dass Bundespolizisten mit rechtsnationalen Parteien sympathisierten . »Da ist bei vielen Beamten etwas in Schieflage geraten«, sagte er. Darauf angesprochen erklärt Wolfgang Beus, Sprecher im NRW-Innenministerium: »Mit diesen Äußerungen aus dem Juni hat unsere Werteumfrage nichts zu tun. Die haben wir schon länger geplant.«

Allerdings ist auch im Innenministerium bekannt, dass es Einzelfälle gibt, in denen Polizisten sich vom gemeinsamen Wertekanon entfernen – nicht nur in NRW. Im Mai war in einem Einsatzfahrzeug der Duisburger Einsatzhundertschaft ein Aufkleber der als rechtsextrem eingestuften »Identitären Bewegung« entdeckt worden. »Wehr Dich! Es ist Dein Land!« In Ostwestfalen-Lippe verbreiteten vor einigen Tagen Polizisten per Whats­App die Behauptung, im Kreis Minden-Lübbecke habe ein irakisches i-Männchen eine Mitschülerin bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt, aber Kollegen hätten die Tat nicht in den täglichen Lagebericht aufgenommen, weil der Täter ein Ausländer sei. »Eine Falschinformation. So eine Tat ist uns nicht bekannt«, sagt Polizeisprecher Ralf Steinmeyer. Und in Hessen wurden gerade sechs Polizeischüler entlassen, die in einer rechtsextremen Chatgruppe waren. Dort soll unter anderem ein Foto von Juden in einem Deportationszug verbreitet worden sein mit dem Text: »Genießt das Leben in vollen Zügen.«

Hat die Polizei überhaupt ein Werteproblem?

Das alles sind jedoch Einzelfälle im Promillebereich, und so fragen sich einige Polizisten, warum Herbert Reul nun diese Debatte anstößt. Zum Beispiel Michael Schröter aus Paderborn, Vorsitzender der GdP in Ostwestfalen-Lippe. »Die Umfrage suggeriert doch, dass die Polizei ein generelles Werteproblem hat. Das hat sie nicht.« Jeder Polizist habe mit seinem Amts­eid geschworen, Verfassung und Gesetze zu verteidigen und Gerechtigkeit gegen jedermann zu üben. »Und wer das nicht tut, hat bei der Polizei nichts verloren.« Einen neuen Wertekatalog brauche man nicht. »Ich denke deshalb, dass sich viele Kollegen nicht an der Umfrage beteiligen werden.«

Eine Führungskraft aus einer ostwestfälischen Behörde sieht das anders: »Wenn in der Morgenlage 20 Taten stehen, und nur drei Täter deutschstämmig sind, macht das auf die Dauer natürlich etwas mit dem ein oder anderen Streifenbeamten. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen.« Es sei deshalb schon wichtig, über Werte zu sprechen, »damit uns da nicht irgendwann etwas entgleist.«

Ändert sich der Blick der Polizisten?

Auch Pia Winkler begrüßt die Diskussion. Die Landespfarrerin und Polizeiseelsorgerin ist für die sieben Polizeibehörden Ostwestfalen-Lippes zuständig und unterrichtet Kommissaranwärter in Ethik. »Es ist sehr menschlich, wenn sich bei Polizisten, die Tag für Tag mit der negativen Seite des Lebens zu tun haben, der Blick verändert. Wenn man ihnen mit Disziplinarverfahren begegnet, verliert man sie, obwohl man sie braucht. Da ist es doch besser, dass man jetzt eine Diskussion innerhalb der Polizei anregt, in der sich jeder wieder fragen kann: Worum geht es mir eigentlich? Und auf wen und was kann ich mich verlassen?«

Auch Winklers Kollege Werner Schieweck aus Münster sieht Reuls Umfrage positiv: »Es ist gut, einmal die Gesamtbefindlichkeit der Polizei zu erfassen.« Natürlich wisse man nicht, ob Polizisten, die vielleicht gefährdet seien, Werte zu vernachlässigen, überhaupt an der Umfrage teilnähmen. »Aber die Studie ist auch wichtig für jene, die seit Jahren für die Werte der Polizei eintreten. Ihnen den Rücken zu stärken und sie zu fragen, wo sie Schwierigkeiten haben, ihre Werte zu verteidigen – das ist, glaube ich, ganz wichtig.«