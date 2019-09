Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Berlin (WB). Wenn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterwegs ist, dann begleiten ihn nicht nur sein Stab und seine Personenschützer, sondern auch ein Tross von Journalisten. Auf der Reise nach Fivizzano in Italien zum Gedenken an die Opfer der SS-Massaker von 1944 war das WESTFALEN-BLATT mit an Bord.

Die Reise beginnt früh am Sonntagmorgen im Empfangsgebäude für ausländische Staatsgäste auf dem militärischen Teil des Flughafens Berlin-Tegel. Zwischen 7.10 und 7.55 Uhr sind Check-In und Sicherheitskontrolle zu absolvieren – inklusive Aushändigung des Sicherheitsausweises. Ohne den kommt man nicht an Bord. ARD und ZDF, dpa, AFP, Zeitungen wie »FAZ« und »Süddeutsche«, Deutschlandfunk, Deutsche Welle – alle schicken Vertreter mit. Und auch das WESTFALEN-BLATT ist dabei: Fivizzano ist die Partnerstadt der Gemeinde Steinhagen (Kreis Gütersloh).

Einstieg für Journalisten hinten, für Präsidenten vorne

Gegen 8 Uhr geht es zu Fuß hinaus aufs Rollfeld bis zur Maschine. Einstieg ist für Journalisten hinten, für den Präsidenten und seinen Stab vorne. Und ebenso ist das Flugzeug zweigeteilt. Vorne, in der mit Polstermöbeln aus hellem Leder und sandfarbenem Teppichboden ausgestatteten »Ersten Klasse« nehmen der Präsident, die First Lady und der Stab Platz. Hinten sitzen die Journalisten, die Sicherheitsleute, weitere Sondergäste. Die Maschine, ein A 319 der Luftwaffe, gehört zur Regierungsflotte. Diese ist in jüngerer Zeit wegen diverser Pannen und Ausfälle bespöttelt worden.

Diese Maschine nach Pisa aber hebt problemlos, sogar überpünktlich um 8.27 Uhr ab – 13 Minuten vor der angekündigten Zeit. Dass er am Abend eine gute Stunde verspätet wieder in Berlin aufsetzen wird, das hat nicht mit der Flugtauglichkeit der Maschine, sondern mit länger dauernden Gesprächen Steinmeiers mit dem italienischen Staatspräsidenten Sergio Matarella zu tun.

An Bord gibt es ein üppiges Frühstück und anders als auf jedem Linienflug kommt vor dem Frühstückstablett ein weißes Tischtuch aufs Klapptischchen. Doch Vorsicht: Kaffee und Kirschmarmelade können böse Flecken machen, die man den ganzen Tag nicht mehr los wird. Und das im Gefolge des Bundespräsidenten – nicht auszudenken!

Keine ganz einfache Reise

Doch es geht alles gut. Die Brötchen sind gerade verspeist, das Geschirr abgeräumt, da öffnet sich die Tür der »Präsidentensuite«, die nach der Startphase geschlossen war. Frank-Walter Steinmeier begrüßt zunächst den Steinhagener Bürgermeister und steht dann den Journalisten für ein Hintergrundgespräch zur Verfügung – keine ganz einfache Reise, schließlich sind ihr Anlass die Morde, die SS-Einheiten 1944 in der Toskana an der Zivilbevölkerung begangen haben. Der Präsident wird seine Rede in Italienisch halten. Das ist ein klares Signal an die Bevölkerung und das kommt, wie sich zeigen wird, gut an. Steinmeier ist ein nahbarer Präsident, der mitfühlt und Anteil nimmt am Schicksal der Hinterbliebenen, mit denen er das persönliche Gespräch sucht. Nach der Kranzniederlegung gehen die beiden Präsidenten auf die Menschen an der Absperrung zu und schütteln Hände. Auf dem Weg zur Piazza, wo die Gedenkveranstaltung stattfindet, schütteln sie und First Lady Elke Büdenbender Hände, kommen immer wieder ins Gespräch.

WB-Redakteurin Annemarie Bluhm-Weinhold. WB-Redakteurin Annemarie Bluhm-Weinhold.

Und auch im Flieger kommt man Steinmeier nahe. Er steht im Mittelgang des Flugzeugs beim Gespräch am Morgen. Auf dem Rückflug kommen die Journalisten dann zu ihm – in ein zwar gut gepolstertes, aber winziges Besprechungszimmer im vorderen Teil des Flugzeugs. Bei diesen sogenannten Hintergrundgesprächen gilt: Sie sind nur für den Hinterkopf der Journalisten. Nichts, was dort besprochen wird, ist zitierfähig, außer es wird ausdrücklich freigegeben. Diskretion ist ungeschriebenes Gesetz in 10.000 Metern Höhe und ein Zeichen des Vertrauens.