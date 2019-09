Düsseldorf (dpa). Kein anderes Flächenland lässt seine Kommunen mit den Kosten für geduldete Asylsuchende nach Schilderungen von Sozialdezernenten so allein wie Nordrhein-Westfalen. Fachdezernenten aus Dortmund, Essen und Herne nahmen am Mittwoch in Düsseldorf kein Blatt vor den Mund und schilderten am Beispiel der drei Ruhrgebietskommunen, was das vor Ort bedeute.