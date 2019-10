Der amtierende Premierminister Antonio Costa während seiner Stimmabgabe in einem Wahllokal in Lissabon. Foto: Armando Franca

Von dpa

In keinem anderen Land Westeuropas sind die Linken derzeit so erfolgreich wie in Portugal. Die sozialistische Regierung sorgte seit 2015 für eine Erholung der Wirtschaft und konsolidierte die Finanzen. Honoriert der Wähler das?