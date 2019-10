Das sagte er am Donnerstag bei einer Veranstaltung seiner Regierungspartei AKP in Ankara. Mit »Terroristen« sind die Kämpfer der kurdischen YPG-Miliz gemeint, die auf syrischer Seite der Grenze ein großes Gebiet kontrolliert. Die Miliz ist das Ziel der türkischen Offensive. Die Türkei sieht in ihr einen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK in der Türkei und damit eine Terrororganisation.

Die türkische Regierung will entlang der Grenze eine sogenannte Sicherheitszone einrichten und dort auch syrische Flüchtlinge ansiedeln, die derzeit in der Türkei leben.

Auch Verletzte habe es gegeben, sagte Erdogan. Manche Kämpfer der Gegenseite hätten sich ergeben. »Mit Beteiligung aller Kräfte wird unsere Operation in den Regionen Tall Abjad und Ras al-Ain fortgesetzt«, kündigte er an.

Erdogan hatte den Beginn des lange geplanten Militäreinsatzes am Mittwochnachmittag per Twitter bekanntgegeben. Nach Angaben von Aktivisten waren in den ersten Stunden der türkischen Angriffe mindestens 15 Menschen getötet worden. Unter den acht zivilen Opfern seien auch zwei Kinder gewesen, hieß es Mittwochnacht.