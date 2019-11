Von Florian Weyand

Kassel (WB). Kaum beachtet von der Öffentlichkeit ist bereits am 15. Oktober ein Flugzeug mit 154 Flüchtlingen aus dem äthiopischen Addis Abeba in Kassel-Calden gelandet. In einschlägigen Internetforen wird über geheime Nachtflüge spekuliert. Doch was steckt wirklich dahinter?