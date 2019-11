Von dpa

Sain-Denis (dpa) - Die französische Polizei hat mit der Räumung von riesigen Flüchtlingscamps im Nordosten von Paris begonnen. In einem Camp im Pariser Vorort Saint-Denis sind Hunderte Polizisten vor Ort.

Die Migranten werden in Busse gebracht, die Lage ist ruhig. In der illegalen Zeltstadt lebten rund 700 Menschen.

Insgesamt leben in dem Camps nördlich von Paris Tausende Menschen. Sie hausen dort unter erbärmlichen Bedingungen in Zelten. Es handelt sich mehrheitlich um Männer ohne Asylperspektive, aber auch Frauen und Kinder lebten in den Zeltstädten.

Frankreichs Innenminister Christophe Castaner hatte erst am Mittwoch angekündigt, die illegalen Zeltstädte im Nordosten der französischen Hauptstadt noch vor der Ende des Jahres zu räumen. Frankreichs Regierung hatte nach einem Ministerausschuss verschiedene Maßnahmen im Bereich Einwanderungspolitik bekanntgegeben und den Kurs verschärft.

So soll Asylbewerbern erst nach drei Monaten Zugang zum allgemeinen Gesundheistsystem gewährt werden. Außerdem soll schneller abgeschoben werden, die Bearbeitungszeit der Asylanträge soll verkürzt werden. Premierminister Édouard Philippe sprach davon, dass es ein Gleichgewicht zwischen «Rechten und Pflichten» bei der Migration geben müsse.

Gerade im Norden von Paris gibt es zahlreiche illegale Zeltstädte. Sie wurden schon mehrfach geräumt - wenige Wochen später entstanden aber immer wieder neue Camps. Was mit den Menschen nach der Räumung nun passieren wird, war unklar.