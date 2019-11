Bielefeld (WB). NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) kennt sich in Ostwestfalen-Lippe erstaunlich gut aus. Wenn er von geplanten Ortsumgehungen spricht, dann wie ein Einheimischer. Ulrich Win­dolph und Andreas Schnadwinkel haben mit Wüst über Verkehrspolitik in Zeiten des Klimaschutzes gesprochen.

Montag wird das letzte Teilstück der A33 freigeben. Ein wichtiger Tag für den Verkehr in NRW?

Hendrik Wüst : Ja, ganz klar. Darauf wartet Ostwestfalen-Lippe seit vielen Jahren. Und in der aktuellen gesellschaftlichen Debatte zeigt dieser Lückenschluss, dass der Bau neuer Straßen nicht per se falsch ist, sondern Orte von Verkehr befreien kann.

Vom Beginn der Planung bis zur Fertigstellung der gesamten A33-Strecke ist fast ein halbes Jahrhundert vergangen. Würde solch ein Projekt heute auch noch so lange dauern?

Wüst : Ich bin Jahrgang 1975. Von meinen ersten 20 Spatenstichen als NRW-Verkehrsminister waren 18 Projekte älter als ich. Viele Projekte überall im Land haben zu lange auf Umsetzung gewartet. Manchmal hat Geld, zu oft aber auch der politische Wille gefehlt. Nach dem Regierungswechsel ist in Nordrhein-Westfalen zum Glück beides da.

Wenn Geld und politischer Wille da sind: Fehlt der gesellschaftliche Wille?

Wüst : Die Straßenbauer, die Bahn und die Radwegefreunde – die meisten Leute wollen, dass schnell geplant und schnell gebaut wird. Natürlich gibt es Proteste, aber genauso Bündnisse für Infrastrukturprojekte. Wir bauen heute ja auch nicht mehr massenhaft neue große Linien, die das Land durchpflügen. Es geht meistens um Ausbau von Kapazitäten und Projekte, die mehr Lebensqualität, Sicherheit und saubere Luft schaffen. Das sind zum großen Teil Ortsumgehungen und dann Lückenschlüsse und drei statt zwei Spuren auf Autobahnen. Die lange Dauer von Planungen liegt auch daran, dass sie komplizierter geworden sind und Gerichtsverfahren zu lange dauern. Es kann nicht sein, dass die Reaktivierung von Gleisabschnitten oder die Elektrifizierung von Teilabschnitten zehn und mehr Jahre dauern. Deswegen machen wir im Land, was wir können, und ergreifen Initiativen im Bund. Für Radschnellwege fällt zum Beispiel das Linienbestimmungsverfahren weg. Damit sparen wir im Planungsprozess mehrere Monate. Ich kämpfe um jede Woche.

Wie viel Einfluss hat der NRW-Verkehrsminister ei­gentlich auf die Deutsche Bahn bzw. auf den Bundesverkehrsminister?

Wüst : Mit Andreas Scheuer gibt es eine sehr gute Zusammenarbeit. Er kennt die Probleme in Nordrhein-Westfalen gut. Damit wir unsere Aufgabe im Schienenpersonennahverkehr, also im Regionalverkehr – besser wahrnehmen können, habe ich vorgeschlagen, dass die Länder an den Infrastrukturgesellschaften der Bahn beteiligt werden. Mein Vorstoß mag unkonventionell klingen, aber ich will, dass Deutschland wieder Bahnland wird. Und dazu brauchen wir ein besseres Angebot in die Regionen hinein. Die Bahn hat vor Jahren unter Hartmut Mehdorn mehr als 5000 Kilometer Gleise demontiert. Das ist so viel, wie die Niederlande und Belgien zusammen haben. Nordrhein-Westfalen hilft mit, dass das Schienennetz wieder robuster wird. Wir investieren 180 Millionen Euro in 16 Maßnahmen, damit während der notwendigen Sanierungsarbeiten in den nächsten Jahren möglichst wenige Regionalzüge zu spät kommen oder sogar ausfallen. Solch eine Investition eines Landes in die Infrastruktur des Bundes ist neu und unkonventionell, aber notwendig, damit die Bahn zuverlässiger wird. Nur mit einer besseren Bahn kann Mobilität sauberer werden. Manche nennen das Verkehrswende. Ich nenne das pragmatische Verkehrspolitik.

Wie stehen die Chancen, dass die Bahnsatzung geändert wird?

Wüst : Sie wird geändert. Ich bin froh, dass Bund und Bahn die Bahnsatzung auf volkswirtschaftliche Ziele ausrichten wollen. Die DB Netz AG ist gewinnorientiert, aber der staatliche Infrastrukturauftrag darf nicht darunter leiden. Ausbau und Erhalt der Schieneninfrastruktur sind originäre Aufgaben der staatlichen Daseinsvorsorge.

Sie haben analog zur Kohlekommission ein Mobilitäts-Gremium mit Vertretern aus Bund und Ländern gefordert, um in der Verkehrspolitik voranzukommen. Ein frommer Wunsch?

Wüst : Die Dekarbonisierung der Mobilität hat eine ähnliche Dimension wie der Ausstieg aus der Kohleverstromung. Der Verkehrssektor muss mehr als 60 Millionen Tonnen CO 2 einsparen, runter von 160 auf 95 Millionen Tonnen CO 2 . Und der Verkehr wird ja nicht weniger. Das wird nur im gesellschaftlichen Konsens gelingen. Da müssen andere Ressorts mittun. Das Umweltressort im Bund muss runter von der Bremse, wenn es um schnellere Planung geht. Sonst wird das nichts mit dem Bahnland Deutschland. Das Bundesjustizministerium genauso: Verfahren bei den Verwaltungsgerichten müssen zügiger entschieden werden. Der Bundesrat hat auf niedersächsische und unsere Initiative hin Änderungen beschlossen. Das Bundesjustizministerium lehnt das ab mit der Begründung, dass die Gerichte so überlastet seien, dass sie für Beschleunigung keine Zeit hätten. Das kann ja wohl nicht deren Ernst sein. Ich stehe zu Umweltschutz und Rechtsschutz, aber das geht in anderen Ländern schneller.

Das Land gibt mehr Geld für regionale Schnellbusse. Kommen Sie da über den Projektcharakter hinaus? Setzen sich die Strecken im ländlichen Raum in der Praxis durch?

Wüst : Die Schnellbusse sind Teil unserer ÖPNV-Offensive. Wir bieten verlässliche Förderung bis zum Jahr 2031. Darauf kann man bauen. Schnellbusse können eine Alternative zum Auto und eine gute Ergänzung zum Schienenpersonennahverkehr sein, gerade da, wo es keinen Bahnanschluss gibt. Hierfür stehen 100 Millionen Euro bis 2031 breit. Zur ÖPNV-Offensive gehört außerdem noch die Förderung von On-demand-Verkehren. Dazu stehen 120 Millionen Euro Verfügung. Wir fördern ebenfalls ein System-Upgrade für Straßen- und U-Bahnen mit einer Milliarde Euro, reaktivieren Bahnstrecken wie die TWE zwischen Harsewinkel, Gütersloh und Versmold und schieben die Digitalisierung des ÖPNVs an.

Die Grünen wollen den Neubau von Bundesstraßen komplett stoppen. Wie viele Straßenprojekte in NRW wären betroffen?

Wüst : Betroffen wären über 100 Maßnahmen.

Wäre Schwarz-Grün in NRW vor diesem Hintergrund über­haupt möglich?

Wüst : Dieselbe Blockadepolitik wollen die Grünen wieder bei den Landesstraßen. Dann müssen die Grünen auch klar sagen, welche Ortsumgehungen sie konkret nicht wollen, zum Beispiel auch den Einwohnern im Gütersloher Ortsteil Friedrichsdorf. Dort kreuzen sich zwei Landesstraßen, wo nach Verkehrszählungen zwischen 15.000 und 20.000 Kraftfahrzeuge täglich herfahren. Wir werden auch in Zukunft noch Straßen brauchen, genauso wie wir Bahnstrecken und Fahrradwege brauchen. 2018 sind in NRW 1,4 Milliarden Euro in Autobahnen, Bundesstraßen und Landesstraßen investiert worden und die Deutsche Bahn hat 1,4 Milliarden in ihre Netze investiert. Die Summen sind sehr vergleichbar.

Mobilitätswende für Klimaschutz: Spielt die schwarz-gelbe Landesregierung mit der Finanzierung umstrittener Verkehrsprojekte – wie am Bielefelder Jahnplatz – rot-grün regierten Kommunen in die Hände?

Wüst : Ich sehe manche Projekte, wie zum Beispiel auch die Umweltspur in Düsseldorf, kritisch. Aber die Kommunen entscheiden über die Instrumente, um Grenzwerte einzuhalten. Da können wir als Land nicht hineinregieren und uns die Maßnahmen aussuchen.

Es heißt immer, dass für In­frastrukturprojekte genug Geld da sei, es aber an Planern fehle. Gilt das auch für Ihre Landesbehörde Straßen-NRW?

Wüst : Ich bekomme seit dem Regierungswechsel pro Jahr 50 neue Stellen für den Landesbetrieb, unter anderem für Planer. Damit Tempo in den Planungsprozess kommt, geben wir außerdem in diesem und im nächsten Jahr 100 Millionen Euro für externe Planungsbüros aus.

50 neue Mitarbeiter für Planung sind eine hohe Zahl. Bekommen Sie diese Ingenieure überhaupt?

Wüst : Ja. Von den rund 100 Stellen, die zusätzlich für Planer, Techniker und Ingenieure zur Verfügung gestellt wurden, sind inzwischen 89 besetzt. Das freut mich, wenn man sich den Wettbewerb um die besten Köpfe anschaut. Bei den Gehältern im Öffentlichen Dienst geht das alles auch nicht mit einem Fingerschnippen. Trotzdem kommen viele engagierte junge Leute von den Unis zu uns. Man muss schon werben, aber das Land ist nach wie vor ein guter Arbeitgeber.