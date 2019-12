Vor allem Bäckereien mit ihren Cafés wehren sich dagegen, vom 1. Januar an Kassenbons ausdrucken zu müssen. Foto: dpa

Düsseldorf/Bielefeld (dpa/WB/as). Die Regierungsfraktionen von CDU und FDP im NRW-Landtag fordern Ausnahmeregeln für die vom kommenden Jahr an geltende Kassenbon-Pflicht . Allein für eine Bäckerei seien 6,5 Millionen Geschäftsvorgänge pro Jahr „keine Ausnahme, sondern Normalität“, heißt es in einem Antrag, über den am Donnerstag im NRW-Landtag abgestimmt werden soll.