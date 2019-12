Von Hilmar Riemenschneider

Düsseldorf (WB). Es ist ein ungewöhnlicher Vorgang: „Der Landesrechnungshof regt nach alledem dringend an, von der Gesetzesänderung Abstand zu nehmen.“ Dass sich die obersten Finanzkontrolleure unter ihrer Präsidentin Brigitte Mandt so eindringlich in ein Gesetzgebungsverfahren einmischen, ist ungewöhnlich. In einem am Wochenende an die Landtagsfraktionen verschickten Brandbrief warnt der Landesrechnungshof (LRH) eindringlich davor, einer von CDU und FDP geplanten Lockerung bei der Nachweispflicht für Fördermittel an Vereine oder Verbände zuzustimmen.