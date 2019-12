Düsseldorf (dpa). Die Polizei hat in Nordrhein-Westfalen organisierten Kindergeldbetrug aufgedeckt. Allein in Krefeld sei dabei ein Schaden in Höhe von hochgerechnet 1,7 Millionen Euro ermittelt worden. Für 83 Kinder, die es in Krefeld gar nicht gebe, sei unrechtmäßig Kindergeld in Anspruch genommen worden, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwoch.