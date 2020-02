Ein Mann wird in Minden am Freitag abgeführt. Foto: Christian Althoff

Karlsruhe/Minden/Porta Westfalica (dpa). Nach der Zerschlagung einer mutmaßlichen rechten Terrorzelle mit Razzien in Nordrhein-Westfalen befinden sich die ersten der insgesamt zwölf Festgenommenen in Untersuchungshaft. Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe erließen am Samstag zunächst Haftbefehl gegen ein mutmaßliches Mitglied der Gruppe, den 39-jährigen Tony E. aus Niedersachsen.