Von Elmar Brok

Mit Zeitplänen für die Suche nach Vorsitzenden und Kandidaten ist es nicht getan. Wir alle sollten uns auch nicht durch Medien und Ambitionen verführen lassen, Politik auf das Personalkarussell zu verengen. Der Hass und die Bedrohungen, die in den sozialen Medien zum Ausdruck kommen, sind zerstörerisch und menschen- und demokratiefeindlich. Kritik muss möglich sein, aber nicht so.

Der Autor Elmar Brok hat jahrzehntelang für die CDU Politik gemacht – in Ostwestfalen-Lippe und in Europa. Die Ereignisse rund um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen erfüllen den Bielefelder mit großer Sorge. Hier nimmt er nicht nur seine Partei, sondern unser Land in den Blick.

Die Unantastbarkeit der Würde des Menschen (nicht nur der Deutschen), das Gebot des demokratischen Rechtsstaates und der Dienst für den Frieden im Rahmen eines geeinten Europas sind die Antwort des Grundgesetzes auf die beiden mörderischen Diktaturen auf deutschem Boden. Dies hat uns Frieden, Freiheit, Einheit und Wohlfahrt wie noch nie zuvor gebracht.

Für mich als CDU-Mitglied heißt das, dass die Nationalisten der AfD wie Alexander Gauland und der Faschist Björn Höcke, die die Nazi-Zeit zumindest verniedlichen oder deren Unterstützer zum Teil sogar Gutes daran finden, niemals direkt oder indirekt unser Partner sein können.

Es ist Teil der DNA und der Geschichte der CDU, dass hier einer absolute Grenze liegt. Das Argument aus der Vergangenheit, rechts von der CDU dürfe es keine Partei geben, darf nicht dazu führen, dass die Positionen einer solchen Partei übernommen werden oder mit ihr kooperiert wird. Die CDU muss Wähler der AfD auf der Grundlage ihrer Werte, die auf dem christlichen Menschenbild fußen, durch Überzeugen und gute Politik gewinnen.

Es geht um Grundsätzliches. Als Ende der 60er die NPD eine Siegesserie bei den Landtagswahlen hinlegte, bekämpfte die CDU sie ohne taktische Hintergedanken. Als Rainer Barzel mich 1969 für seinen Bundeswahlkampf anstellte, sagte er, er kämpfe gegen die Neunazis prioritär, auch wenn es uns rechnerisch die Macht koste. Unser Land und die Demokratie müssten immer vor der Partei stehen. Ich werde das nie vergessen.

Die sogenannte Werteunion will die Volkspartei nicht auf ihre Wurzeln zurückführen, sie will eine andere Partei. Sie will mit Neunazis zusammenarbeiten und verkürzt Demokratie auf das Formale. Die unerträgliche Abstimmung im Erfurter Landtag erfüllte formale Regeln, verstieß aber gegen der Geist der Demokratie. Höcke wollte die Demokratie gegen die Demokraten nutzen.

Vertreter der Werteunion verfolgen im Netz teilweise dieselbe Strategie des Hasses und der Drohung wie das Gegner der Freiheit von Links- und Rechtsaußen tun. Deshalb sollte es eine Unvereinbarkeitsregelung von CDU und Werteunion geben. Das Schicksal der britischen Tories und der US-Republikaner sollte Mahnung genug sein. Wehret den Anfängen.

Ich kenne den Unterschied zwischen Auschwitz und den Stasi-Zuchthäusern, zwischen Höcke und Bodo Ramelow. Man muss aber nicht deshalb die Linke und Ramelow wählen, der sich bis heute mit einem abstrusen Hinweis auf Fritz Bauer weigert, die DDR einen Unrechtsstaat zu nennen. Ramelow weist zu Recht auf das KZ Buchenwald hin. Warum sagt er nicht, dass Buchenwald noch etliche Jahre für Gegner des SED-Regimes ohne Gerichtsurteile und mit vielen Toten weiterbetrieben wurde? Die Linke unterstützt Diktatoren in Lateinamerika und anderen Teilen der Welt und schweigt zu Putins mörderischer Unterstützung für Assad.

Erfurt ist kein Anlass, Ramelow, der nach österreichischem Vorbild den Weg für eine Übergangsregierung frei machen sollte, als „Retter“ der Demokratie zu wählen.