Münster/Gütersloh (WB). Die früheren Ministerpräsidenten Griechenlands und Nordmazedoniens, Alexis Tsipras und Zoran Zaev, werden mit dem Internationalen Preis des Westfälischen Friedens geehrt. Der Jugendpreis geht an die Initiative „Plant for the Planet“.

Wie die Wirtschaftliche Gesellschaft für Westfalen und Lippe (WWL) erläutert, werden die beiden Politiker für ihre Einigung im mazedonischen Namensstreit ausgezeichnet. Die Kinder und Jugendlichen von „Plant for the Planet“ erhalten den Preis wegen ihres aktiven Handelns gegen den Klimawandel. Die feierliche Verleihung findet am 19. September im Rathaus zu Münster statt. Das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro – gestiftet durch das Kuratorium aus westfälischen Unternehmer-Persönlichkeiten – wird un­ter den Trägern geteilt.

„Alexis Tsipras und Zoran Zaev haben durch ihre Einigung im jahrzehntelangen Konflikt um den Namen Mazedonien ein Kunststück der Diplomatie geschafft und dadurch ganz erheblich zur Stabilität in der gesamten Region des Balkans beigetragen“, zitiert Dr. Reinhard Zinkann, geschäftsführender Gesellschafter des Gütersloher Hausgeräteherstellers Miele und Vorsitzender der WWL, aus der Begründung der Jury.

Podiumsdiskussion mit beiden Preisträgern

Mazedonien hatte am 12. Februar 2019 den Staatsnamen in Republik Nordmazedonien geändert – damit wurde ein über drei Jahrzehnte erbittert geführter Konflikt zwischen den Nachbarn beigelegt. Griechenland hatte den Landesnamen Mazedonien nicht akzeptiert, da eine Region im Norden des eigenen Landes so heißt.

„Beide damaligen Regierungschefs, insbesondere aber der griechische, ordneten ihre persönliche Karriere der politischen Vernunft unter, ohne Rücksicht auf den Verbleib in ihren Ämtern“, erklärte Zinkann. „Ohne Tsipras und Zaev hätte der Namensstreit auf lange Sicht kein Ende gefunden und die nachbarschaftliche Fehde hätte die gesamte Balkanregion weiterhin destabilisiert.“

Thematisch und terminlich umrahmt wird die Preisverleihung von einem „Münster Summit“ an der Westfälischen Wilhelms-Universität. Am 17. und 18. September sollen die Themen Frieden und Nachhaltigkeit in Seminaren, Lesungen, Konzerten oder Podiumsdiskussionen wissenschaftlich vertieft werden. Einer der Höhepunkte wird eine Podiumsdiskussion mit den beiden Preisträgern Tsipras und Zaev sein, an der auch die ehemalige EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini teilnimmt.

Seit 1998 ging der Preis des Westfälischen Friedens bereits an Václav Havel, Helmut Kohl, Carla del Ponte, Kurt Masur, Valéry Giscard d’Estaing, Kofi Annan, Daniel Barenboim, Helmut Schmidt, die Besatzungen der Raumstation ISS, den jordanischen König Abdullah II ibn Al Hussein und die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen. Außerdem werden immer auch junge Menschen geehrt, die durch ihre Taten ein Beispiel für politische, soziale und ökologische Versöhnung und damit für Frieden gegeben haben.

Kommentar von Andreas Schnadwinkel:

Die Stifter des Westfälischen Friedenspreises haben eine kluge Wahl getroffen. Und sie hatten Glück, dass Alexis Tsipras und Zoran Zaev im Oktober nicht schon den Friedensnobelpreis erhielten und damit vergeben gewesen wären. Verdient gehabt hätten sie ihn allemal.

Die Vermutung, dass der Durchbruch im Namensstreit zwischen Griechenland und Mazedonien die Karrieren beendet haben könnte, liegt nahe. Denn beide Politiker haben ihre Ämter als Ministerpräsidenten nicht mehr inne.

Und genau das belohnt die Auszeichnung: den Mut und die Bereitschaft, die eigene Laufbahn zu riskieren, um Konflikte zu überwinden.

Bislang hat sich die Umbenennung für Nordmazedonien aber noch nicht gelohnt. Die EU-Mitgliedschaft ist weit.