Paderborn (WB/du). Der Paderborner Bundestagsabgeordnete Carsten Linnemann (CDU) will sich für einen Coronafonds zugunsten der Wirtschaft in zweistelliger Milliardenhöhe stark machen. Das kündigte der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) der CDU/CSU jetzt an.