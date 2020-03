Ein defekter Schallplattenspieler liegt in einem Nürnberger „Repair Café“ zur Reparatur neben Werkzeugen auf einem Tisch. Die EU will Reparaturen wieder zur Regel machen. Foto: dpa

Brüssel (dpa). Handys, die pünktlich nach Ablauf der Garantie kaputt gehen. Fabrikneue Ware, die auf den Müll kommt. Verpackungen, mit denen nichts mehr anzufangen ist. All das will die EU-Kommission mit einem am Mittwoch vorgestellten Aktionsplan zur Müllvermeidung stoppen.