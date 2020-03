Von dpa

«Wir sind in einem ökonomischen Schock», sagte Söder am Freitag nach einem Spitzengespräch mit den bayerischen Wirtschaftsverbänden in München. Stromsteuer und EEG-Umlage müssten massiv gesenkt werden, für Hotels und Gastronomie müsse die Mehrwertsteuer gesenkt werden.

Söder bekräftigte, dass die Staatsregierung alles tun werde, um einen stillstand der Wirtschaft zu verhindern. So arbeitet die Staatsregierung nach den Worten des CSU-Chefs an einem «Bayernfonds», der Unternehmen in Zahlungsschwierigkeiten helfen könnte. Söder sprach von «maximaler Liquiditätsunterstützung». Bereits zugesagt sind Bürgschaften in Höhe von 100 Millionen Euro.