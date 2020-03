Von Elmar Brok

Als ich im Auftrag von Helmut Kohl in der ersten Januarwoche 1990 nach Potsdam ging, um den zu erwartenden Wahlkampf im Land Brandenburg zu organisieren, war noch alles im Fluss. In der Woche versuchten noch SED-Kämpfer mit Schmierereien am sowjetischen Ehrenmal in Treptow die sowjetischen Truppen zu provozieren und zum Eingriff zu animieren. Der Einsatz vieler Demonstranten und das Vertrauensverhältnis Kohl-Gorbatschow verhinderten das. In Brandenburg, das es formal noch nicht wieder gab, mussten wir die Bezirke Potsdam, Cottbus und Frankfurt/Oder, wo der Bielefelder Kreisgeschäftsführer Arnold Hildebrand in den nächsten Monaten fantastische Arbeit leistete, wieder zu einer Handlungseinheit zusammenführen.

An meinem ersten Tag in der Potsdamer „Roten Villa”, die erst Bezirks- , dann Landesgeschäftsstelle und mein zweiter Arbeitsplatz neben Brüssel wurde, sagte mir der alte CDU-Geschäftsführer, dass die CDU 7 % der Stimmen zu erwarten hätte. Die neugegründete SPD lag weit vorn. Als aber immer deutlicher wurde, dass nicht mehr Willy Brandt in der Bonner Zentrale das Sagen hatte, sondern Oskar Lafontaine, ließ die Zustimmung für sie schrittweise nach. Die SPD Lafontaines, der im Februar 1990 vor der Sozialistischen Fraktion im Europäischen Parlament dazu aufgefordert hatte, den deutschen Einigungsprozess zu verlangsamen, stand nicht für Aufbruch, sondern für Nähe zu Honecker. Die Ost-CDU konnte sich durch die Auswahl vieler neuer Kandidaten und durch die Allianz für Deutschlandneu den unbelasteten Mitgliedern des Demokratischen Aufbruchs, deren Pressesprecherin die Physikerin Angela Merkel wurde, und der Neugründung der CSU, der Deutschen Sozialen Union, ein Stück aus dem Blockparteien-Image befreien. Über allem stand aber Figur Helmut Kohl, dem immer mehr Menschen vertrauten, dass er sie in ein gesichertes, freies, offenes Gesamtdeutschland führen werde. Die hoch verdienten und mutigen Bürgerrechtler vor allem des neuen Forums fanden weniger Anklang, weil ihr Ziel, eine freie aber selbständige DDR mit einem demokratischen Sozialismus zu schaffen, immer mehr in dem Leipziger Ruf „wir sind ein Volk” untergegangen war. Die Allianz für Deutschland hatte also Helmut Kohl mit seiner Entschlossenheit, die Glaubwürdigkeit des DA und den Apparat der Ost-CDU. Die Stasi versuchte immer noch mitzumischen. Die Vorsitzenden des DA und der SPD noch im Wahlkampf wie mache andere auch als ihre Mitarbeiter enttarnt. Kohl hatte den Mut, wenige Tage vor dem Wahltag den Fall Schnur öffentlich zu machen. Täglich konnte ich im Wahlkampf – wie nie zuvor oder nachher – in den Dörfern und Städten die dramatische Veränderung spüren.