Von Christian Althoff

Rheda-Wiedenbrück/Berlin (WB). In Nordrhein-Westfalen werden fast 190.000 Menschen in Pflegeheimen betreut – im Moment hinter verschlossenen Türen. Gerade bei Schwerkranken, die das Heim nicht verlassen und auch nicht telefonieren können, fragen sich manche Angehörige: Wie gut ist die Betreuung noch, wenn es keine Kontrolle mehr gibt?

Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus (CDU), sieht aktuell keinen Grund zur Sorge. Er ist nach eigenen Angaben überzeugt, dass Menschen in Heimen trotz der momentan fehlenden Sozialkontrolle gut versorgt werden. Der aus dem Kreis Gütersloh stammende Staatssekretär sagte dem WESTFALEN-BLATT: „Wir müssen uns jetzt vertrauen, dass jeder sein Bestes gibt, und nach meinem Eindruck dürfen wir das auch.” Er erwarte von allen an der Pflege Beteiligten, dass sie jetzt besonders genau hinschauten. Er wisse, wie schwierig es für die Angehörigen sei, sich gerade jetzt nicht persönlich überzeugen zu können, dass es ihren Eltern, Kindern oder Ehepartnern in den Einrichtungen weiterhin gut gehe, sagte Westerfellhaus.

„Die bundesweit fast 800.000 Mitarbeiter der stationären Pflegeeinrichtungen leisten die Versorgung ihrer Bewohner gerade unter schwierigsten Bedingungen. Die Schutzausrüstung ist vielerorts knapp, der Verzicht auf Gruppenangebote und Besuche belastet die Bewohner. Und durch die Maßnahmen zum Infektionsschutz ändern sich die Abläufe, und die Versorgung der Menschen wird noch einmal aufwändiger.”

Damit die Versorgung sichergestellt bleibe, müsse jetzt alles dafür getan werden, damit sich die Pflegekräfte auf das konzentrieren könnten, was den Kern ihrer Arbeit ausmache: die Pflege und die Versorgung der Bewohner. Deshalb sei es auch richtig gewesen, die regelmäßigen Qualitätsprüfungen der Heime auszusetzen. Westerfellhaus: „Was aber nicht bedeutet, dass Beschwerden und Mängelanzeigen nicht mehr nachgegangen wird.”