Jens Spahn (r) zu Besuch im Uniklinikum Gießen. Der Gesundheitsminister zeigt sich mit dem Verhalten der Bürger am Osterwochenende zufrieden. Foto: Frank Rumpenhorst

Von dpa

Die Bürger in Deutschland haben sich trotz des schönen Wetters am Osterwochenende weitgehend an die coronabedingten Einschränkungen gehalten. Gesundheitsminister Spahn zeigt sich zufrieden.