Herr Stamp, die Rufe nach einer Öffnung der Kindergärten werden tatsächlich immer mehr. Die Arbeitsgruppe der Länder sollte für die Familienminister- Konferenz an diesem Montag einen Fahrplan dazu vorschlagen. Wie kann das in der Praxis aussehen?

Joachim Stamp : Die AG Kita hat Empfehlungen zum Alltag in den Kitas in Zeiten von Corona gegeben. Wichtig ist es, die Hygienemaßnahmen einzuhalten – beim Händewaschen, beim Lüften, beim Reinigen und bei Verhaltensregeln, dass man sich gegenseitig nicht ins Gesicht fasst. Da sind auch die kleinen Kinder oft viel lernfähiger, als ihnen das von vielen unterstellt wird.

Wie kann da eine schrittweise Öffnung aussehen, die Sie mit Ihren Länderkollegen verabreden wollen?

Stamp : Mir ist es sehr wichtig, dass wir uns kein Korsett schaffen, in dem die Länder alles gleich machen müssen. Die Länder brauchen mehr Freiheit beim Umgang mit der Pandemie insgesamt, weil die Entwicklung regional unterschiedlich ist. Es ist auch kein dauerhaft akzeptabler Zustand, dass die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten in Zwei-Wochen-Rhythmen bundeseinheitlich erklären, was jetzt geht und was nicht. Das ist dauerhaft auch für den Föderalismus keine annehmbare Option. Im Bereich der Kitas heißt das: Wir haben regional unterschiedliche Entwicklungen der Pandemie, auf die müssen wir auch regional unterschiedlich reagieren können. Klar ist, es geht nur in kleinen Schritten und mit viel Improvisation. Wir werden nicht in wenigen Wochen den Regelbetrieb haben. Aber mein Anspruch ist schon, dass alle Kinder bis zum Sommer wieder an die frühkindliche Bildung angebunden sind.

" „Wir haben auch Landesparlamente mit souveränen Abgeordneten, die in der Lage sind zu entscheiden, was sinnvoll und was nicht sinnvoll ist.“ Joachim Stamp "

Zweifeln Sie am Sinn der Ministerpräsidentenkonferenz?

Stamp : Es ist wichtig, dass man sich auf einen gemeinsamen Rahmen verständigt und Maßnahmen beispielsweise beim Handel koordiniert, damit es keinen Tourismus in einzelne Länder gibt. Aber es kann nicht sein, dass ein solches Gremium bis in alle Einzelteile in die Länder durchregiert. Wir haben auch Landesparlamente mit souveränen Abgeordneten, die in der Lage sind zu entscheiden, was sinnvoll und was nicht sinnvoll ist.

Wie muss man sich den regionalen Ansatz vorstellen: Läuft die Trennlinie auf Länderebene oder sogar zwischen einzelnen Kreisen?

Stamp : Die Länder praktizieren das ja jetzt schon bei der Notbetreuung individuell. Jetzt geht es darum: Wir wollen die Vorschläge der Referenten-Arbeitsgruppe zur Hygiene, zur Organisation des Kita-Alltags weitgehend übernehmen. Und wir wollen Empfehlungen geben, welche Familien besonders zu berücksichtigen sind. Wir nehmen Kinder mit besonderem Förderbedarf und natürlich die Vorschulkinder in den Blick, um zu sehen, um wie viele Kinder es bei einer weiteren, behutsamen Öffnung geht. Und dann sollten wir das in den Ländern mit den jeweils passenden Geschwindigkeiten angehen.

Haben Sie für Nordrhein-Westfalen schon einen konkreten Zeitplan, wann die Vorschulkinder zurück in die Kitas gehen, oder fahren Sie auf Sicht?

Stamp : Wir werden keinen Terminplan vorgeben. Das hängt vom Infektionsgeschehen ab. Aber ich bin nicht bereit, mir das zentral aus Berlin diktieren zu lassen, welchen Zeitplan wir hier wählen. Entscheiden müssen das die Länder, dabei wollen wir die Träger, die Gewerkschaften und alle anderen Beteiligten eng einbinden.

" „Als Spielraum und Möglichkeit der Bewegung bin ich dafür, für Kinder Sport- und Spielplätze zu öffnen. Viele Kinder sind sehr diszipliniert im Umgang mit der Krise und können mit Distanzregeln umgehen.“ Joachim Stamp "

Für die Erzieherinnen und Erzieher ist das gesundheitliche Risiko hoch, weil kleine Kinder das Distanzgebot kaum durchhalten können. Welche Option bieten Sie dafür an?

Stamp : Zuerst müssen natürlich die Hygieneregeln konsequent eingehalten werden. Wir wollen es den Trägern und dem Personal freistellen, ob sie eine Alltagsmaske tragen möchten. Für die Kinder lehnen wir das ab, weil auch Hygieniker und Pädagogen das Risiko sehen, dass sie die Masken untereinander tauschen. Klar ist aber, dass die Risikogruppen bei den Erzieherinnen und Erziehern auf absehbare Zeit nicht eingesetzt werden sollten.

Bisher wird wenig über Spielplätze geredet. Wann können die wieder freigegeben werden?

Stamp : Als Spielraum und Möglichkeit der Bewegung bin ich dafür, für Kinder Sport- und Spielplätze zu öffnen. Viele Kinder sind sehr diszipliniert im Umgang mit der Krise und können mit Distanzregeln umgehen. Bei Spielplätzen hoffe ich, dass wir jetzt das Signal von der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten bekommen, dass die Länder sie in Eigenregie freigeben können. Ich würde sie dann gern öffnen mit der Maßgabe, dass dort eine Aufsicht stattfindet und möglicherweise Unterschriftenlisten geführt werden, um für den Fall einer Infektion Kontaktpersonen zurückverfolgen zu können. Wir können aber nicht einfach von heute auf morgen wieder alles öffnen. Dann riskieren wir, was wir uns mühselig erarbeitet haben.