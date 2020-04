Spiel- und Sportstätten wie Tennisplätze sind in NRW weiterhin gesperrt. Einige Bundesländer haben die Nutzung allerdings schon wieder erlaubt. Foto: dpa

Von Oliver Horst

Bielefeld/Paderborn (WB). Die Corona-Krise lähmt nicht nur das öffentliche Leben – auch sportliche Aktivitäten sind weitgehend zum Erliegen gekommen. Sportplätze und -hallen sowie Fitnessstudios sind geschlossen. Nur Joggen, Radfahren, Wandern, Kanufahren und Ausritte sind derzeit erlaubt – allein, zu zweit oder mit Mitbewohnern. Experten warnen vor Bewegungsmangel. Die Politik erkennt das Problem – und könnte auch in NRW bald erste Abhilfe schaffen.

Vor allem für kontaktlose Freiluft-Sportarten wie Tennis, Golf oder Leichtathletik gibt es Hoffnung – in einigen Bundesländern sind sie bereits wieder erlaubt. So sind in Rheinland-Pfalz, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Bremen Tennis- und Golfplätze seit Tagen wieder geöffnet. Schleswig-Holstein plant eine Freigabe ab Montag. Ob dann auch NRW mitzieht, ist allerdings offen. „Weitere Öffnungen sind nur möglich, wenn das Infektionsgeschehen hier Spielraum lässt. Diesen wird NRW aber nutzen, wenn er sich bietet“, teilte das Landesgesundheitsministerium auf Anfrage mit.

NRW setze auf ein möglichst bundesweit einheitliches Vorgehen. Die Sportminister der Länder haben nach ihren Beratungen am Montagabend eine Wiederaufnahme des Breitensport-Betriebs in Aussicht gestellt – ohne aber konkrete Daten zu nennen. Denn vieles bleibt abhängig vom Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln und der Infektionszahlen. Den Fachministern zufolge könnte der Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport zunächst insbesondere in Vereinen wieder erlaubt werden.

Hygieneregeln erfüllen

Als Voraussetzung gilt im ersten Schritt, dass die Aktivitäten unter freiem Himmel stattfinden, der Sport kontaktlos und das Einhalten angemessener Abstände zwischen den Sportlern gewährleistet sei. Einzelne Sportarten wurden aber ausdrücklich nicht genannt. Entscheidend sei das Erfüllen der Hygieneregeln.

Konkrete Vorschläge zur Wiederaufnahme des Vereins- und Breitensports wollen die Sportminister dem Vernehmen nach für die Spitzenrunde der Bundeskanzlerin mit den Länderchefs am morgigen Donnerstag vorlegen. Dieser Kreis soll dann über die nächsten Schritte entscheiden.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und die Landessportbünde setzen neben sportartspezifischen Verhaltensregeln von bislang 15 Fachverbänden vor allem auf zehn Leitplanken, die unabhängig von der Sportart gelten sollen.

Sportler sollen zuhause duschen

So sollen Vereinsheime mit Umkleiden, Gemeinschaftsräumen und Gastronomiebereichen geschlossen bleiben, die Sportler sich stattdessen vorab umziehen und zuhause duschen. Trainingsgruppen sollen verkleinert werden, sportliche Wettbewerbe zunächst nicht stattfinden. Es gelte, im ersten Schritt Kontakte zu minimieren und Abstand zu halten.

Der Westfälische Tennisverband (WTV) hat seinen Mitgliedsvereinen bereits aufgetragen, Corona-Beauftragte zu benennen, die die Einhaltung aller Vorgaben sicherstellen sollen.

Landessportbund will keine Sonderrolle

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte jüngst erklärt, er wolle wieder Sportangebote ermöglichen, auch um Jugendlichen Beschäftigungs- und Bewegungsangebote zu machen. Das sei besser, als wenn sie sich in Einkaufszentren herumtrieben.

Der Landessportbund (LSB) NRW stärkt Laschet den Rücken und fordert, die Voraussetzungen für „einen verantwortungsvollen Wiedereinstieg“ in den Vereinssport zu schaffen. „Der Sport will keine Sonderrolle“, erklärt LSB-Präsident Stefan Klett, „aber wenn grundsätzlich Lockerungen möglich sind, dann muss der Sport zwingend Berücksichtigung finden“. Die Sportverbände und mehr als 18.000 Vereine in NRW seien darauf vorbereitet. „Mehr als fünf Millionen Vereinsmitglieder warten darauf, wieder ihren Sport auszuüben, etwas für ihre Gesundheit und Mobilität zu tun. Das wird auch dazu beitragen, dass die Menschen mit der Corona-Krise insgesamt besser umgehen können.“