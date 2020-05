Herr Laschet, schauen Sie jeden Morgen auf die Karte des RKI, wie die Infektionszahlen in den Landkreisen und Städten liegen und ob Sie irgendwo wieder einen Shutdown verhängen müssen?

Armin Laschet: Beim Aufstehen und beim Schlafengehen schaue ich in die Zahlen. Und selbstverständlich werde ich im Verlauf des Tages informiert, wenn die Lage sich verändert. Wir verfolgen aber schon seit Wochen mehrere Indikatoren – von den Bettenkapazitäten, den Beatmungsgeräten bis hin zu den Infektionszahlen. Das ist Tagesgeschäft.

Was wird in NRW passieren, wenn ein Landkreis oder eine Stadt binnen sieben Tagen mehr als 50 neue Infektionen pro 100 000 Einwohner zählt?

Laschet: Sollte es lokal oder regional zum Überschreiten eines bestimmten Ausmaßes an Neuinfektionen kommen, dann wird umgehend das Beschränkungskonzept mit restriktiven Maßnahmen umgesetzt, so wie es Bund und Länder vereinbart haben. Wenn wie in Bayern der Infektionsort eine Flüchtlingsunterkunft ist, muss man vielleicht nicht alle Kitas schließen. Wenn es wie in Thüringen Altenheime sind, muss man nicht gleich alle Schulen schließen. Es geht um flexi­ble, zielgerichtete und wirksame Lösungen – vor allem örtlich begrenzt. Im Kreis Coesfeld sind die Tests umgehend ausgeweitet, der Schlachtbetrieb unverzüglich geschlossen und die Lockerungen verschoben worden. Es wird also jetzt nicht unser ganzes Land in Haftung genommen. Dieser vereinbarte Notfall-Mechanismus ist ein zentraler Baustein für den Weg in die verantwortungsvolle Normalität. Beim Schutz der Menschen darf es keine Kompromisse geben.

Wer entscheidet darüber? Die örtlichen Gesundheitsämter?

Laschet: Solche Fälle werden wie im Fall Coesfeld vom Landrat des Kreises, von unserem Gesundheitsminister Laumann und dem Robert-Koch-Institut als oberer Bundesbehörde abgestimmt. Wir stellen sicher, dass im Falle des Überschreitens des gemeinsam gesetzten Limits der Infektionszahlen direkt gehandelt wird.

Laut RKI ist die Ansteckungsrate wieder über den kritischen Wert 1 gestiegen. Kamen die Lockerungen zu früh?

Laschet: Nein. Heute haben wir laut RKI mit bundesweit 357 Neuinfektionen den niedrigsten Montagswert seit Monaten. Natürlich beachten wir alle Faktoren sehr genau, um ein umfassendes Lagebild zu haben. Die R-Zahl ist eine davon. Wir müssen ganzheitlich abwägen und alle Schäden für die Menschen und die Gesundheit im Blick haben. Entscheidend ist, regional schnell und konsequent zu handeln, so wie dies im Kreis Coesfeld geschehen ist.

Am Wochenende sind wieder zahlreiche Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Darunter haben sich Verschwörungstheoretiker und Radikale gemischt. Wie sehr beunruhigt Sie diese Entwicklung und wie sollte man damit umgehen?

Laschet: Es gehört zur Demokratie, dass Bürgerinnen und Bürger das Recht haben, ihre Meinung zu äußern. Aber es ist beunruhigend, wenn Extremisten von rechts und links die Diskussion anheizen und versuchen für ihre Zwecke zu missbrauchen. Vor allem aber sind Angriffe auf Journalisten inakzeptabel. Solche Angriffe auf die Pressefreiheit werden wir ebenso wenig dulden wie Attacken gegen Polizisten oder Ordnungskräfte. Hier gilt Nulltoleranz gegen Gewalttäter.

Gibt es ausreichend Testkapazitäten und Schutzkleidung, um die Öffnungen jetzt durchzuführen?

Laschet: Sonst hätten wir sie nicht beschlossen. Die Kommunen haben die Gesundheitsämter personell aufgestockt und können Kontakte von Infizierten schon jetzt viel besser nachvollziehen. Wo das Personal vor Ort nicht reicht, bringen wir Mitarbeiter der Landesverwaltung als Verstärkung hin. Wir bauen die Testkapazitäten weiter aus. Wir haben eine Maskenpflicht eingeführt. Jetzt warten wir nur noch auf die App des Bundes, die nun hoffentlich bald kommt, um das Schutznetz weiter zu verdichten. Und wir müssen tatsächlich noch deutlich mehr testen, vor allem in Bereichen, die wir nun wieder öffnen, beispielsweise in Alten- und Pflegeheimen. Und anlassbezogen weiten wir das aus: So haben wir nach den Erkenntnissen in Coesfeld entschieden, alle Schlachtbetriebe in ganz Nordrhein-Westfalen zu prüfen und die Mitarbeiter durchzutesten.

Sie öffnen nun für wenig Unterricht vor den Sommerferien die Schulen und riskieren damit eine Ausbreitung des Virus. Wieso?

Laschet: Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Bildung und Erziehung, auch in Zeiten von Corona. Nach fast acht Wochen Corona-Zwangspause sind wir in der vergangenen Woche mit rund 160 000 Viertklässlern gestartet – und das erfolgreich. Nicht alle Kinder haben zu Hause die gleichen Möglichkeiten zu lernen. Deshalb muss es auch einen Präsenzunterricht für alle Kinder geben. Die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler hat oberste Priorität – das gilt mit Blick auf Corona, aber ebenso mit Blick auf das soziale Wohlbefinden. Wenn Schulen monatelang geschlossen wären, ginge die soziale Schere weiter auseinander. Man muss immer alle Folgen einer Entscheidung abwägen.

Sie wollen sich mit Ihren Amtskollegen in Belgien und den Niederlanden abstimmen. Worum soll es dabei gehen?

Laschet: Seit März koordinieren Belgien, die Niederlande und Nordrhein-Westfalen auf meine Initiative in einer grenzüberschreitenden Taskforce Aktivitäten und Bausteine des Krisenmanagements im Kampf gegen Corona. Mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte habe ich am Wochenende verabredet, besonders Schritte im Tourismus abzustimmen. Es geht aber auch um Frankreich. Dass die Europa-Brücke zwischen Kehl und Straßburg gesperrt ist, schmerzt mich seit Wochen. Ohne den Binnenmarkt mit offenen Grenzen kann auch Deutschland die Krise nicht überwinden.

Aber die Zeit drängt ja angesichts der nahenden Sommerferien. Wie planen Sie?

Laschet: Bis zum 15. Mai gelten noch die vom Bundesinnenminister verfügten Grenzkontrollen. Wenn Frankreich den Lockdown am 11. Mai beendet, brauchen wir eine Lockerung der QuarantäneMaßnahmen für Rückkehrer aus den europäischen Ländern. Da bin ich mit meiner Amtskollegin aus Rheinland-Pfalz und dem Kollegen aus dem Saarland einer Meinung. Der wirtschaftliche Wiederaufbau Europas gelingt nur gemeinsam. Aus meiner Sicht waren die vergangenen Wochen zu sehr nationalstaatlich und zu wenig europäisch geprägt. Die Zukunft Europas macht mir große Sorgen. Wir brauchen neue europäische Ideen in einer Welt nach der Pandemie.

Die Stimmung der NRW-Wirtschaft ist auf einem Allzeittief. Werden die aktuellen Hilfsbemühungen von Bund und Kommune ausreichen?

Laschet: Das exponentielle Wachstum bei der Arbeitslosigkeit ist in seiner Dimension nicht abschätzbar. Wir wissen gar nicht, welche Betriebe die Krise überleben werden. Bislang haben wir nur kurzfristige Maßnahmen zur Rettung von Betrieben für die Zeit des Lockdowns unternommen. Die NRW-Soforthilfe zum Beispiel mit beinahe vier Milliarden Euro für Kleinbetriebe und Solo-Selbstständige ist das bisher größte Wirtschaftsprogramm in Nordrhein-Westfalen gewesen. Das ist noch kein Konjunkturprogramm für die kommenden Jahre, das sind nur erste Nothilfen.

Welche Konjunkturprogramme sind denkbar?

Laschet: Der Staat kann nicht jeden Verlust mit Billionen Schulden auf Kosten künftiger Generationen ausgleichen. Wir müssen gezielt Impulse geben für unsere mittelständische Industrie. Und wir brauchen eine Perspektive für die Stahlindustrie. Sie können wir mit der Wasserstofftechnologie stärken, ähnlich wie bei der Autoindustrie die Elektromobilität durch einen Nachhaltigkeitsfaktor. So können wir auch die Konjunktur ankurbeln.

Haben Sie die Sorge, dass Corona zu einer Deindustrialisierung in NRW führen könnte?

Laschet: Wir stemmen uns gegen das Schreckensszenario einer Deindustrialisierung. Die Pandemie wird vieles radikal ändern. Nehmen Sie unsere Innenstädte: Gastronomische Betriebe stehen vor dem Kollaps. Beim Einzelhandel ist es ähnlich. Die Lage ist ernst.

Das 25 Milliarden Euro Paket bedeutet, dass Ihnen in den kommenden 50 Jahren jährlich 500 Millionen im Haushalt fehlen werden. Der Gestaltungsspielraum schrumpft …

Laschet: Das gehört auch zu den Folgeschäden. Wir müssen darauf achten, dass die staatlichen Systeme wie die Sozialversicherungen gesund bleiben. Einige systemrelevante Unternehmen müssen wir selbstverständlich stützen, um sie zu retten.

Was ist bisher die wichtigste Erkenntnis?

Laschet: Wir werden uns jetzt bereits für den Fall einer zweiten oder dritten Welle vorbereiten und auch auf andere Pandemien, auch wenn wir alles tun, sie zu verhindern. Wir müssen darauf unsere Intensivkapazitäten ausrichten. Wir müssen in Europa wieder mehr Arzneimittel und Schutzausrüstung selbst produzieren. Dazu gehören sicher auch Masken: Die kosten Cent-Beträge und nur, um noch ein paar Cent zu sparen, hat man deren Produktion nach China ausgelagert. Das geht bei solch sicherheitsrelevanten Dingen in Zukunft nicht mehr.