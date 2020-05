Von Hilmar Riemenschneider

Düsseldorf (WB). Der wochenlange Unterricht zuhause und der nur schleppend anlaufende Schulstart stellt die Eltern in NRW zunehmend vor Probleme. Dass viele Schüler absehbar nur tageweise zum Unterricht gehen können, verlängert in vielen Familien die Probleme und Konflikte beim so genannten Homeschooling.