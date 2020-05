Der Rückgang sei im Quartalsvergleich der mit Abstand stärkste seit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 und der zweitstärkste seit der deutschen Wiedervereinigung. Im März hatte sich die Pandemie in Europa ausgebreitet. Ausgangsbeschränkungen, geschlossene Grenzen und Geschäfte brachten das Wirtschaftsleben in großen Teilen zum Erliegen.

Vorstoß bei Lohnfortzahlung für Eltern Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) will sich für eine Anschlussregelung für die auslaufende Lohnfortzahlung für Eltern bei geschlossenen Kitas und Schulen einsetzen. Darüber werde am Montag auch mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gesprochen. Das Bundesarbeitsministerium hatte zuvor angekündt, angesichts der verstärkt öffnenden Schulen und Kindergärten werde es „nach heutigem Stand“ keine Verlängerung. Eltern hatten seit dem 30. März für sechs Wochen Anspruch, vom Staat 67 Prozent des entgangenen Nettoeinkommens zu erhalten – bis zu einer Grenze von 2016 Euro im Monat. Für manche Eltern wäre die Zahlung damit Mitte Mai erschöpft.

Die schwache Konjunktur schlägt auch auf die Kommunen durch. Viele Städte und Gemeinden auch in OWL rechnen mit Ausfällen in Millionenhöhe. Allein die Stadt Paderborn erwartet für dieses Jahr Mindereinnahmen von 30 bis 50 Millionen Euro, wie in der Ratssitzung am Donnerstagabend mitgeteilt wurde. Laut der jüngsten Steuerschätzung nehmen die Kommunen im laufenden Jahr knapp 16 Milliarden Euro weniger ein als bislang prognostiziert.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will nun einen Schutzschild über die Kommunen im Volumen von insgesamt fast 57 Milliarden Euro spannen. Die Finanzierung sollen sich der Bund und die jeweiligen Bundesländer teilen. Der Finanzminister plant zudem akute Nothilfen und eine Altschuldenhilfe für hoch verschuldete Städte und Gemeinden. Ein entsprechendes Konzeptpapier hat das Bundesfinanzministerium bereits erstellt. Für die Schuldenübernahme schlägt Scholz ein zweistufiges Verfahren vor: Zunächst solle das jeweilige Land seine Kommunen komplett entschulden, im zweiten Schritt nehme der Bund dem Land die Hälfte der Schulden ab. Die Länder müssten sich verpflichten dafür zu sorgen, dass keine neuen Liquiditätskredite bei den Kommunen auflaufen.

Mit dem Konjunktureinbruch im ersten Vierteljahr ist nach Einschätzung von Volkswirten die Talsohle allerdings noch nicht erreicht. Die Bundesregierung rechnet im Gesamtjahr 2020 mit der schwersten Rezession der Nachkriegsgeschichte.