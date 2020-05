FREIBÄDER: Sie dürfen Mittwoch wieder öffnen. Jeder Besucher muss registriert werden. Gäste müssen sich als erstes die Hände waschen oder desinfizieren. Vorgeschrieben wird eine begrenzte Zahl an Gästen (einer pro zehn Quadratmeter). Der Mindestabstand von 1,5 Metern gilt auch im Becken (manche Bäder lassen die Gäste nur in Kreisen schwimmen) und in Duschen, außerdem Maskenpflicht in geschlossenen Räumen. Als eines der ersten Bäder in NRW soll Düsseldorfs „Strandbad Lörick“ aufmachen. Es will in drei Zeitfenstern für Frühschwimmer, Familien und Afterwork-Schwimmer öffnen. Dazwischen wird es für je eine Stunde geschlossen, um es zu reinigen und zu desinfizieren.

RESTAURANTS: Zu den bekannten Regeln kommen neu veröffentlichte „Hygiene- und Infektionsstandards“. Wirte können Gästen einen Mundschutz verpassen, wenn sie nicht an ihrem Tisch sitzen. So kann zum Beispiel beim Gang auf die Toilette vom Mindestabstand abgesehen werden. Gewürzstreuer und Zahnstocher dürfen nicht auf dem Tisch stehen. Werden sie angereicht, müssen sie nach Benutzung abgewischt werden, wie Speisekarten.

HOTELS: Sie durften am Montag wieder öffnen, ebenso wie Pensionen, Jugendherbergen und ähnliche Betriebe. Beschäftigte, die direkten Kontakt mit Gästen haben, müssen eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Die Zimmerreinigung soll „bei kürzeren Aufenthalten nicht jeden Tag, sondern nur nach der Abreise erfolgen. Was im Zimmer liegt – zum Beispiel Kugelschreiber – muss mindestens nach jedem Gästewechsel gereinigt werden. In Gaststätten dürfen am selben Tisch nur Personen sitzen, die zu bestimmten Gruppen gehören (Familien, höchstens zwei häusliche Gemeinschaften usw.).

FRISEURE: Bei „gesichtsnahen Dienstleistungen und nicht einhaltbaren Schutzabständen“ müssen Beschäftigte eine spezielle Mund-Nasen-Maske „ergänzt von einer Schutzbrille oder einem Gesichtsschild“ tragen. Das Tragen von Einweghandschuhen ist bis nach dem Haarewaschen Pflicht.

FITNESSSTUDIOS: Dort gelten weniger strenge Zutrittsregeln als für Freibäder: So werden als Maßstab pro Kunde nur sieben Quadratmeter angesetzt. Dafür ist aufgrund der Aerosolbelastung jedes hochintensive Ausdauertraining (Indoor-Cycling, das Intervalltraining HIIT und anaerobes Schwellentraining) verboten.

CAMPING: „Die Nachfrage ist bombastisch“, sagt Ludwig Ingenlath vom Campingpark Wisseler See in Kalkar. In allen Räumen gelte Maskenpflicht, nur in Wasch- und Duschkabinen und vor den Waschbecken dürfen die Masken abgelegt werden. Der Landesverband der Campingwirtschaft schätzt, dass seit Montag von den 320 Campingplätzen in NRW 90 Prozent wieder geöffnet sind. Dauercampen war in NRW schon vorher gestattet.

Was darf ich an „Vatertag“?

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen wird auch am Feiertag Christi Himmelfahrt die Einhaltung der Corona-Vorschriften rund um „Vatertagstouren” kontrollieren. Sie weist darauf hin, dass Wanderungen, Fahrrad- und Motorradtouren nur erlaubt sind, so lange nur Personen aus maximal zwei Haushalten dabei sind.

Darüber hinaus haben die Abstandsregelung von 1,5 Metern sowie die Maskenpflicht in bestimmten Bereichen weiterhin Bestand. Und: Abstandsregeln gelten auch auf Spielplätzen. Picknicken und Grillen auf öffentlichen Plätzen ist weiterhin verboten. Die aktuellen Corona-Vorschriften für NRW, die seit dem 16. Mai gelten, finden Sie im Internet.