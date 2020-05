In zwei Schreiben, über die die „Welt am Sonntag“ am Wochenende berichtet hat, bittet Schäffler Bundesbank-Chef Jens Weidmann und EZB-Präsidentin Christine Lagarde, mitzuteilen, welche Verfahren sie einführen und welche Informationen beide Institutionen bereitstellen könnten, damit Bundestag und Bundesregierung künftig überprüfen könnten, „ob die EZB in ihren geldpolitischen Entscheidungen dem Verhältnismäßigkeitsprinzip und den vom Europäischen Gerichtshof anerkannten ,Garantien’ zur Verhinderung einer Umgehung des Verbots monetärer Staatsfinanzierung entspricht“.

Zudem soll Weidmann Schäffler erklären, welche Vorkehrungen die Bundesbank für den Fall treffe, dass der EZB-Rat nicht nachvollziehbar darlege, dass die mit dem Anleihekaufprogramm PSPP angestrebten währungspolitischen Ziele in einem zulässigen Verhältnis zu den wirtschafts- und fiskalpolitischen Folgen stehen.

Das Bundesverfassungsgericht hatte am 5. Mai die Staatsanleihenkäufe der EZB

beanstandet , die mittlerweile entsprechende Papiere im Volumen von 2,6 Billionen Euro hält. Die Bundesbank, die mit gut 26 Prozent größter Anteilseigner der EZB ist und entsprechend hohe Risiken trägt, darf sich dem Urteil zufolge künftig nur an diesen Käufen beteiligen, wenn der Rat der Notenbank deren Verhältnismäßigkeit nachvollziehbar darlegt.

Bisher hatten Abgeordnete ge­genüber der EZB nur ein Fragerecht in Bezug auf die Bankenaufsicht. Schäffler bezieht sich für seine Briefe auf ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, das dieses Fragerecht wesentlich und etwa auf das Thema Anleihekäufe ausweitet.