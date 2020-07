Der Minister und Freund guten Essens äußerte sich zerknirscht: „Mich ärgert der Vorgang selbst am meisten“.

Weitere Mängel, die das Amt für Verbraucherschutz bereits bei einer Routine-Kontrolle am 8. Juli entdeckt habe: „Die Warmwasserversorgung in der Küche war nicht mit der notwendigen Temperatur von über 60 Grad gewährleistet.“ Dafür zeigte die Spülmaschine „rötlichen Belag“.

Mängel werden beseitigt

Öl ins Feuer goss die Opposition, für die der Fall augenscheinlich ein gefundenes Fressen ist: „Das ist mehr als peinlich“, kritisierte die Vizevorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Lisa-Kristin Kapteinat. Die Hygiene-Panne sei „wahrlich kein Ruhmesblatt für Gesundheitsminister Laumann“. Der solle nun im Fachausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags erklären, warum er den Gesundheitsschutz der Mitarbeiter des Landes nicht habe gewährleisten können und was er seit der Schließung unternommen habe, um das zu ändern.

„Der Gesundheits- und Arbeitsschutz der Beschäftigten in meinem Ministerium hat für mich oberste Priorität“, versicherte Laumann. „Darum darf so etwas nicht passieren.“ Allerdings: „Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler.“

In der Kantine werde bereits an der Beseitigung der Mängel gearbeitet. Geführt werde die Kantine allerdings von einem selbstständigen Unternehmer in Eigenverantwortung.