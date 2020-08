In den Städten steigt das Corona-Risiko

Zudem ist das Durchschnittsalter der registrierten Infizierten in der vergangenen Woche bundesweit auf 34 Jahre gesunken. Das sei „das niedrigste Durchschnittsalter seit Beginn“ der Pandemie, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Im April lag es noch bei etwa 50 Jahren.

Das intensivste Infektionsgeschehen in Nordrhein-Westfalen beobachten die Landesgesundheitsbehörden in den Städten des Ruhrgebiets sowie in Remscheid und Solingen: Dort wurden bezogen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche mehr als 20 neue Fälle gemeldet. Hagen führt bei der Sieben-Tage-Inzidenz mit 27, Bochum folgt mit 25,5 Neuinfektionen. Knapp unter 20 liegen aktuell die Kreise Gütersloh, Herford und Mettmann.

Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) reagierte gegenüber dieser Zeitung besorgt: „Insbesondere in den Ballungsgebieten nehmen wir einen Anstieg der Neuinfektionen wahr.“ Ein Viertel der Fälle seien Urlaubsrückkehrer. Als weitere Erklärung für die Zunahme nennen Fachleute die gestiegene Zahl von Tests, die vermehrt auch jüngere Leute nutzen. Laumann betonte: „Gerade mit Blick auf die Reiserückkehrer und den Schul- und Kitastart haben wir weiterhin ein wachsames Auge auf die Entwicklung.“ Deshalb sei die persönliche Hygiene-Disziplin entscheidend dafür, ob neue Maßnahmen nötig werden.

Nur zwei Grundschulen geschlossen

Trotz der steigenden Infektionszahlen gab Laumann vorläufig grünes Licht für das umstrittene Konzert mit Popstars wie Sarah Connor und Bryan Adams am 4. September in Düsseldorf. Das Hygiene-Konzept des Veranstalters, der rund 13.000 Zuhörer mit Abstand im Düsseldorfer Stadion unterbringen will, nannte der Minister „gewissenhaft“. Die endgültige Entscheidung werde aber erst am 31. August nach dem dann aktuellen Stand der Infektionen fallen. Wenn der so hoch wie jetzt sei, „wird eine Musikveranstaltung in dieser Größenordnung nicht stattfinden können“, sagte Laumann.

Der Schulstart für 162.000 Erstklässler lief ungeachtet der Einschränkungen problemlos. Nur zwei Grundschulen in Essen und Viersen blieben nach Infektionen geschlossen.