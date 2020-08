Bangen um Karnevalsumzüge wegen Corona - Ruf nach Absagen

Düsseldorf (dpa) - Der nordrhein-westfälische FDP-Chef und stellvertretende Ministerpräsident Joachim Stamp hat sich dafür ausgesprochen, alle Karnevalsumzüge der kommenden Saison abzusagen.

Dies müsse auch für größere Sitzungen gelten, sagte Stamp der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. «Karneval lebt von Unbeschwertheit und auch Nähe. Ausgelassenes Feiern ist in der derzeitigen Lage allerdings nicht möglich.»

Deshalb sollten sich alle zum Schutz des Brauchtums und der vielen ehrenamtlichen Aktiven «ehrlich machen», Planungssicherheit schaffen und die großen Veranstaltungen absagen, forderte Stamp. «So sehr mein Karnevalsherz blutet.»

Kleine, kreative Veranstaltungen, bei denen Kontakte nachverfolgt werden könnten, seien dagegen «wohl möglich», sagte Stamp. «Vielleicht erleben wir ein echtes Revival der Büttenrede.» Viele Vereine hätten bereits neue Formate in Planung. «Aber Singen, Schunkeln, Bützen - alles, was zur traditionellen Sitzung und den Umzügen dazugehört, ist in dieser Session völlig unrealistisch.»

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte sich kürzlich wegen der Corona-Pandemie skeptisch geäußert, ob im kommenden Winter Karneval stattfinden kann. Wie die «Rheinische Post» berichtete, sagte der CDU-Politiker in einer Telefonschaltkonferenz des Gesundheitsausschusses: «Ich war selbst Kinderprinz und komme aus einer Karnevalshochburg. Ich weiß also, wie wichtig Karneval für viele Millionen Deutsche ist. Aber: Ich kann mir Karneval in diesem Winter, mitten in der Pandemie schlicht nicht vorstellen. Das ist bitter, aber so ist es.»

In den Karnevalshochburgen wird seit Wochen kontrovers diskutiert, ob die närrischen Tage coronabedingt ausfallen müssen oder nicht. In Köln, Düsseldorf, Bonn und Aachen wurde eine Art Leitfaden erarbeitet, an dem sich feiernde Karnevalisten orientieren sollen. Die Landesregierung soll diese Empfehlungen nun prüfen. Von einer kompletten Absage halten die meisten Karnevalsaktivisten nichts.

Eine große Kölner Karnevalsgesellschaft hat ihre Teilnahme am Rosenmontagszug allerdings bereits abgesagt. «Es gibt derzeit keine hundertprozentige Planungssicherheit», sagte Marc Doppelfeld, Geschäftsführer der Großen Mülheimer Karnevals-Gesellschaft, am Freitag. «Das war der Grund, warum wir gesagt haben: Okay, wir gehen dieses finanzielle Risiko nicht ein und setzten nächstes Jahr mal aus.» Dabei habe man neben den Finanzen auch die Gesundheit der Mitglieder im Blick. «Wir ernten dafür nur Zuspruch», sagte Doppelfeld.

Der Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, Christoph Kuckelkorn, hält eine Absage der Karnevalsumzüge in der kommenden Session zum jetzigen Zeitpunkt für verfrüht. «Wir haben noch Zeit», sagte er der dpa. Es seien Konzepte entwickelt worden, die dem Landesgesundheitsministerium vorlägen. Sie würden dort bewertet und kämen dann zurück. «Natürlich planen wir, wir planen ja A-, B-, C-, D-Varianten.» Aber man werde damit auch erst an die Öffentlichkeit gehen, wenn man soweit sei.

