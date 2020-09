Clement war von 1998 bis 2002 Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, anschließend übernahm er im Kabinett von Kanzler Gerhard Schröder bis 2005 das Amt des Bundesministers für Arbeit und Wirtschaft.

Im Sommer war bekannt geworden, dass der gebürtige Bochumer, der im Juli diesen Jahres seinen 80. Geburtstag feierte, an Lungenkrebs litt. Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur ist er am frühen Sonntagmorgen in Bonn im Kreis der Familie friedlich in seinem Bett gestorben.

2008 war Clement aus der Partei der Sozialdemokraten ausgetreten. Fortan unterstützte er die FDP, trat aber politisch nicht in Erscheinung. Vor einigen Jahren zog er sich weitgehend aus der Politik zurück.