Konservative gewinnen bei Parlamentswahl in Litauen

Zweiter Wahlgang in 14 Tagen

Bei der Parlamentswahl in Litauen kam es zum erwarteten Kopf-an-Kopf-Rennen. Der Wahlsieger wird aber erst nach einem weiteren Wahlgang in zwei Wochen feststehen. Bahnt sich ein Machtwechsel an?