Berlin (dpa) - Der Bund will eine ergänzende Maskenpflicht und eine Sperrstunde in der Gastronomie schon dann einführen, wenn die Zahl der Neuinfektionen 35 pro 100.000 Einwohner in einer Region innerhalb einer Woche überschreitet.

Diese Maskenpflicht soll dort eingeführt werden, wo Menschen dichter oder länger zusammenkommen, heißt es in einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Entwurf für die Beschlussvorlage der Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Länder.

Auch die Zahl der Teilnehmer bei privaten Feiern sowie bei öffentlichen Veranstaltungen soll spätestens ab der Grenze von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen beschränkt werden.

