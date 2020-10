Sensibilität für Kinder soll wachsen

Sie sei aber eben kein Rand­phänomen, „sondern findet tagtäglich statt in allen gesellschaftlichen Schichten“, sagte er am Mittwoch in Düsseldorf, wo er die neu eingerichtete Landesfachstelle „Prävention sexualisierte Gewalt“ vorstellte. Als Konsequenz aus den im Fall Lügde offenbar gewordenen Behördenfehlern und übersehenen Hinweisen solle die Fachgruppe in Jugend­ämtern, Schulen und Kitas, im Offenen Ganztag und in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit „die Sensibilität gegenüber den Ge­fahren sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugend­liche verbessern“.

Die Landesfachstelle werde gezielt digitale Fortbildungsangebote machen, um das Bewusstsein für die verschiedenen Aspekte der Vorbeugung zu verbessern, kündigte die Leiterin Nadine Schicha an. Zu den konkreten Aufgaben zählte die ­promovierte Erziehungswissenschaftlerin und Sexualpädagogin, die Kitas bei eigenen Schutzkonzepten gegen sexuelle Gewalt zu unterstützen. Fachkräfte müssten qualifiziert werden, um Ri­siken zu erkennen: „Täter und Täterinnen suchen sich Institutionen mit guten Gelegenheitsstrukturen“, sagte Schicha. Eine verpflichtende Fortbildung bewertete sie kritisch, weil das Thema sexu­elle Gewalt oft auf innere Widerstände stoße. Trotzdem sei eine Sensibilisierung „absolut notwendig“.

Die neue Fachstelle startet mit 4,5 Stellen und soll 2021 zudem mit Referenten in jedem Regierungsbezirk vertreten sein. Die Fallzahlen sexualisierter Gewalt seien stark gestiegen, sagte Matthias Löb, Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. Er berichtete, dass die 24 Kontakt- und Beratungsstellen des LWL wegen zunehmenden Anfragen an ihre Grenzen stoßen. Das erfordere zusätzliche Ressourcen, meinte er mit Blick auf den auf 7,5 Millionen Euro wachsenden Präventionsetat des Ministers.