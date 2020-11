Potsdam (dpa) - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ist mit dem Coronavirus infiziert - erst am Samstag war er mit weiteren Prominenten bei der Eröffnung des Berliner Flughafens BER.

Regierungssprecher Florian Engels sagte in Potsdam, Woidke habe nach ersten Erkältungserscheinungen am Sonntag keine Diensttermine mehr wahrgenommen. Am Dienstag habe er das positive Ergebnis des Tests vom Montag erhalten.

Der 59-Jährige hat demnach leichte Erkältungssymptome, arbeitet aber weiter im Homeoffice und leitete die telefonische Kabinettssitzung am Dienstag. Die Suche nach Kontaktpersonen Woidkes laufe auf Hochtouren.

Am Samstag nahm der Ministerpräsident an der Eröffnung des Hauptstadtflughafens teil, der nach dem Baufiasko mit neun Jahren Verspätung an den Start ging. Das Podium war prominent besetzt: Dort standen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup sowie der Lufthansa-Vorstandsvorsitzende Carsten Spohr und Easyjet-Geschäftsführer Johan Lundgren mit Woidke.

Als Fotos von der symbolischen Eröffnung mit dem Aktivieren des leuchtenden Schriftzugs BER gemacht wurden, standen die Podiumsgäste für einige Zeit ohne Masken da. Regierungssprecher Engels sagte, anlässlich des Eröffnungsaktes habe Woidke akkurat darauf geachtet, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Bei seiner Rede und bei einem kurzen Fototermin habe er die Maske abgenommen. Bisher sei nicht nachvollziehbar, wann und wo sich Woidke angesteckt habe.

Die Kontaktpersonen reagierten schnell: Scheuer geht nach Angaben einer Sprecherin in Quarantäne. Ein Schnelltest bei ihm sei negativ gewesen. Müller ließ sich nach Angaben aus der Senatskanzlei auf das Coronavirus testen und regiert vorerst von zuhause aus. Der Flughafenchef ließ sich ebenfalls testen und will sich bis zum Ergebnis nach eigenen Angaben in Quarantäne begeben. Auch Spohr verzichtete auf eine Geschäftsreise nach Berlin und lässt sich nach Angaben eines Sprechers auf das Virus testen. Lundgren kündigte ein ähnliches Vorgehen an.

Am Freitag hatte Woidke an einer Corona-Sondersitzung des Landtags teilgenommen und sich nach einer telefonischen Kabinettssitzung in einer Pressekonferenz mit Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) und Innenminister Michael Stübgen (CDU) geäußert. Auch Stübgen und Nonnemacher hätten sich vorsorglich in häusliche Quarantäne begeben und sich testen lassen, teilten ihre Sprecher mit. Der Schnelltest bei Nonnemacher sei negativ.

