„Blick nach vorne in die Sonne“

Berlin -

Trotz riesiger Milliarden-Löcher in der Staats­kasse durch die Corona-Krise gehen die Steuerschätzer überraschend von etwas höheren Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen im nächsten Jahr aus. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) fasste das Signal der diesjährigen Steuerschätzung am Donnerstag in Berlin in diesem Satz zusammen: „Der Blick nach vorne geht in die Sonne.“