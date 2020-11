Diese neue Corona-Schutzverordnung gilt ab Dienstag in Nordrhein-Westfalen

*** HIER GEHT ES ZUM PDF MIT DEM WORTLAUT DER VERORDNUNG ***

1. Treffen im öffentlichen Raum sind nur noch mit den Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes gestattet. Mehr als fünf Personen sind bei dem Zusammentreffen von zwei Haushalten nicht erlaubt, wobei Kinder bis zu einem Alter von einschließlich 14 Jahren bei der Berechnung der Personenanzahl nicht mitgezählt werden.

2. In geschlossenen öffentlichen Räumen ist eine Alltagsmaske zu tragen. Dies gilt auch am Arbeitsplatz, sofern ein Abstand von 1,5 Metern zu weiteren Personen nicht sicher eingehalten werden kann.

3. Im unmittelbaren Umfeld von Einzelhandelsgeschäften, insbesondere auf dem Grundstück des Geschäftes, auf den zu dem Geschäft gehörenden Parkplatzflächen und auf den Wegen zu dem Geschäft ist auch eine Alltagsmaske zu tragen.

4. In Handelseinrichtungen wie etwa Supermärkten, Kaufhäusern und Baumärkten mit einer Gesamtverkaufsfläche von mehr als 800 Quadratmetern werden, wie es allgemein heißt, weitere Einschränkungen bezüglich der Kundenanzahl pro Quadratmetern getroffen.

5. Auch im privaten Raum wird eine entsprechende Beachtung der Regelungen der Verordnung dringend empfohlen. Dies schließt ausdrücklich die Empfehlung ein, Kontakte zu reduzieren bzw. diese möglichst infektionssicher unter Beachtung der AHA-L-Regeln zu gestalten.

Speziell für die Adventszeit und die Feiertage danach wurden folgende Regelungen für NRW getroffen:

6. Der Verkauf von Weihnachtsbäumen durch gewerbliche oder soziale Anbieter ist unter Wahrung der Abstands- und Hygieneregelungen zulässig.

7. Vom 23. Dezember 2020 bis zum 1. Januar 2021 ist ein Zusammentreffen im engsten Familien- oder Freundeskreis mit insgesamt höchstens zehn Personen zulässig; auch hier werden Kinder bis einschließlich 14 Jahre bei der Berechnung der Personenanzahl nicht mitgezählt. Für diese Personen gilt für ihre Besuche über die Feiertage kein Beherbergungsverbot in Hotels und Pensionen.

8. Zum Jahreswechsel 2020/2021 sind öffentlich veranstaltete Feuerwerke verboten. Die örtlich zuständigen Behörden untersagen darüber hinaus die Verwendung von Pyrotechnik auf näher zu be-stimmenden Plätzen und Straßen, wenn dort ohne eine solche Untersagung größere Gruppenbildungen zu erwarten sind.

9. Ski-Lifte müssen entsprechend der neuen Corona-Schutzverordnung in NRW vorerst geschlossen bleiben. Ski-Lifte seien Freizeit-Einrichtungen und damit verboten, erklärte am Montag Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). Das Verbot durch die neue Verordnung gelte zunächst bis zum 20. Dezember. Er gehe aber nicht davon aus, dass sich das Infektionsgeschehen und damit das Verbot über Weihnachten ändere, so Laumann.

10. Darüber hinaus legt ein neues Rundschreiben des NRW-Schulministeriums fest, dass an den Grundschulen unverändert keine Maskenpflicht im Unterricht besteht. Die Schüler der Primarstufe müssten weiterhin keine Alltagsmaske tragen, solange sie sich im Klassenverband im Unterrichtsraum aufhielten, heißt es darin. Im Offenen Ganztag besteht demnach innerhalb einer festen Gruppe ebenfalls keine Pflicht zum Tragen einer Alltagsmaske.