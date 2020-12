NRW bildet mehr Lehrer aus

Düsseldorf (epd/WB). In Nordrhein-Westfalen wird die Zahl von Lehramts-Studienplätzen ausgeweitet. In Vereinbarungen mit den betreffenden Hochschulen des Landes entstünden dauerhaft mehr als 1000 zusätzliche Studienplätze in den Bereichen Grundschullehramt sowie in der Fachpädagogenausbildung für Lehrkräfte an Förderschulen, Pflegeschulen und Berufskollegs.

Von Kim Rethorst