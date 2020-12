Dresden (dpa) - Die für Samstag in Dresden geplante «Querdenken»- Kundgebung gegen die Corona-Politik bleibt weiter verboten. Nach dem Verwaltungsgericht Dresden entschied auch das Oberverwaltungsgericht Sachsen in Bautzen in der Nacht zum Samstag entsprechend.

© dpa-infocom, dpa:201211-99-660605/4