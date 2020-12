„Wir hatten schon in den vergangenen Wochen darauf hingewiesen, dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen. Insofern sind die beschlossenen Maßnahmen aus unserer Sicht logisch und konsequent“, erklärte Brinkhaus am Sonntag nach den Beschlüssen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten. Die Entscheidungen hätten die Unterstützung der Fraktion. „Der Schutz der Bevölkerung muss an erster Stelle stehen.“

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt betonte: „Die Infektionszahlen zwingen zum Handeln. Deswegen begrüße ich die heutige Entscheidungen der Bund-Länder-Konferenz.“ Jetzt helfe nur ein Lockdown mit einer harten Einschränkung der Kontakte. „Die strengen Einschränkungen jetzt sind die notwendige Voraussetzung dafür, dass in den Weihnachtsferien keine Infektionsspirale entsteht, die zum medizinischen Kontrollverlust führt.“

Angesichts der weiter steigenden Corona-Infektionszahlen wird das öffentliche Leben in Deutschland vom kommenden Mittwoch an drastisch heruntergefahren. Der Einzelhandel mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf muss schließen. Stärkere Einschränkungen gibt es auch im Schulbereich.