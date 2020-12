Lehrer und Eltern rügen NRW-Regierung

Die Pandemie und ihre Folgen für Ostwestfalen-Lippe, Deutschland und die Welt Coronavirus-Newsblog: Seit Pandemie-Beginn jetzt mehr als 400 Corona-Tote in OWL - Ausgangssperre in Rahden - 17 Infektionsfälle am Klinikum Gütersloh führen zu Besuchsverbot bis 10. Januar