Zuerst brachte Scholz CSU-Chef Markus Söder in Rage. Das ging so weit, dass der bayerische Ministerpräsident ihn in der Video-Konferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel aufforderte, er müsse „gar nicht so schlumpfig herumgrinsen“. Und diesen Montag fühlte sich dann auch der zweite Kanzlerkandidatenkandidat der CDU/CSU genötigt, Scholz in die Schranken zu weisen. So empfahl CDU-Chef und NRW-Ministerpräsident Armin La­schet, Scholz solle sich lieber um seine Arbeit als Bundesfinanzminister kümmern als Hochrechnungen zur Impfkampagne anzustellen. Olaf Scholz brachte CSU-Chef Markus Söder in Rage.