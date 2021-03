Nicht unmittelbar sichtbar und doch offenkundig ist die Fassungslosigkeit über die tragische Nachricht, bei der viele Details jedoch noch im Dunklen liegen. Die 53 Jahre alte CDU-Politikerin war am Sonntag zusammen mit ihrem Mann auf dem Rückflug von Kuba, als sie kollabierte und das Bewusstsein verlor. Die Maschine setzte zur Notlandung im irischen Shannon an, Strenz wurde noch am Flughafen von Notärzten versorgt und ins Universitäts­klinikum in Limerick gebracht. Doch man habe ihr nicht mehr helfen können, sagte Eckhardt Rehberg, Sprecher der Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern im Bundestag und politischer Wegbegleiter von Strenz.